Вживатимуть заходів: Telegram отримав список "проблемних" каналів від влади України, — представник

У компанії заявляють, що Telegram є безпечним месенджером для українців і користувачів в інших країнах світу.

У контексті обговорення поширення російської пропаганди і безлічі інформаційних вкидань через Telegram представник платформи Ремі Вонг висловився про те, що компанія активно працює над гарантуванням безпеки користувачів месенджером. Про це він повідомив у коментарі виданню NV.

"Зараз ми вивчаємо перелік і вживатимемо заходів проти будь-якого контенту, який порушує умови надання послуг Telegram", — наголосив Вонг.

Однак представник компанії не уточнив джерело цього списку і зміст конкретних каналів, включених до нього.

Водночас Вонг підкреслив, що Telegram залишається безпечним месенджером як для українців, так і для користувачів у різних країнах світу.

Він зазначив, що Telegram був спеціально створений для захисту користувачів від російського стеження

"Наші додатки мають відкритий вихідний код, а протокол шифрування повністю задокументований, тому будь-який дослідник може самостійно перевірити його цілісність і реалізацію", — пояснив він.

У ВР запропонували заблокувати Telegram

29 лютого голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявила, що адміністрація месенджера Telegram відмовляється йти на контакт з українською владою і блокувати канали, які поширюють пропаганду Російської Федерації.

28 лютого комітет Верховної Ради з питань свободи слова провів круглий стіл, присвячений журналістським стандартам та етиці в умовах війни. Учасники засідання обговорювали, зокрема, і ситуацію з Telegram. Зокрема, представники експертної організації Internews Ukraine вважають, що Telegram — "ворожа платформа", "величезна небезпека не тільки для свободи слова, а й для національної безпеки та безпеки людей".

Крім того, голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк 14 лютого зазначила, що застосунок Telegram може бути небезпечним для користувачів для всіх країн і про це вже заговорили навіть у Європі. В Україні також обговорюють питання його регулювання.

Також 14 лютого представник розвідки Андрій Юсов розповів, яку загрозу може нести Telegram для України. Він зазначив, що Київ вибудовує комунікацію з платформами, які викликають певні питання. З цим месенджером виходить найскладніше, але робота триває.

А в грудні Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що в Telegram активізували створення фейкових каналів бригад і батальйонів сил оборони України.