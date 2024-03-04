Елітні авто, бізнес у Дубаї та пентхаус біля моря: журналісти вивчили декларації нардепів (відео)

Народний депутат Артем Дмитрук, який знімався в пропагандистських роликах Анатолія Шарія, заявляє, що не має власного майна, водночас їздить на люксових авто і проживає в елітних одеських житлових комплексах.

Нардепи подали електронні декларації за 2022 рік, але в них не виявлено елітні автомобілі, бізнеси за кордоном і нерухомість у люксових ЖК. При цьому самі депутати заявляють, що майно належить їхнім родичам і близьким друзям. Результати розслідування опублікували журналісти Bihus.info в YouTube.

Майно Вадима Столара

Народний депутат Вадим Столар (колишній член фракції забороненої ОПЗЖ) вивів мільйони доларів у банки за кордон і орендує елітну нерухомість у Монако та ОАЕ.

Нардеп Вадима Столара

У декларації за 2022 рік з'явилася квартира в Монако площею майже 600 "квадратів". На сайті компанії, у якої нардеп нібито орендував квартиру, знайшли квартиру зі схожою площею. Вартість становить 130 тисяч євро на місяць.

Перед початком 2023 року Столара побачили в ресторані Suvoroff у Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати). В ОАЕ родина нардепа Столара, за даними розслідування, орендувала пентхаус майже на 500 квадратів. Компанія, що здає в оренду житло, належить боллівудським акторам, які нині займаються веденням бізнесу у сфері нерухомості. Схожі за площею зі Столаровими апартаменти в Дубаї коштують від 800 тисяч до мільйона доларів на рік.

У 2022 році тоді ще офіційна дружина Столара Інна Майструк стала власницею шести нових компаній в ОАЕ. Журналісти з'ясували, що дві з них називаються ідентичними українській будівельній компанії — ENSO. Українська фірма неодноразово ставала об'єктом розслідувань, де фігурували особи з оточення Офісу Президента України, Віктора Медведчука тощо.

Майно Сергія Литвиненка

Народний депутат Сергій Литвиненко (член фракції "Слуга народу") їздить на Ленд Крузері свого помічника, який, зокрема, купив авто "скидаючись усією сім'єю".

Нардеп Сергій Литвиненко

Сам депутат заявляє, що задекларував автомобіль, який він нібито взяв в оренду. Але в декларації вказано лише "тимчасове користування". Офіційним власником машини є Михайло Щербань, помічник нардепа.

За даними журналістів, вартість такого авто становить приблизно 60-70 тисяч доларів.

Сам Михайло Щербань не зміг назвати точну вартість авто, а кошти на купівлю такої дорогої машини він нібито взяв у дружини і батьків, які "займаються бджолами".

Литвиненко, за його словами, бере авто, коли на те є потреба.

Майно Артема Дмитрука

Народний депутат Артем Дмитрук (колишній член фракції "Слуга народу"), який незадовго до повномасштабного вторгнення знімався у відео екснардепа і зрадника Анатолія Шарія, їздить на чужих авто.

Нардеп Артем Дмитрук

Журналісти зазначили, що Дмитрук часто "красується" новими автомобілями у своїх соціальних мережах, але в деклараціях подібних транспортних засобів не зафіксовано.

Так, під час розслідування було встановлено, що у 2023 році нардеп їздив на автомобілі Nissan Leaf II покоління 2019 року, вартість якого може сягати 80 тисяч доларів. Але це авто оформлено на жителя Херсона, який нині перебуває за кордоном.

Nissan Leaf Дмитрука

Влітку 2023 року Дмитрук користувався автомобілем Toyota Sequoia II покоління. Вартість такого транспортного засобу може сягати 35 тисяч доларів. Оформлено авто не на нардепа, а на жителя Одеси Сергія Власюка.

Крім того, журналісти з'ясували, що Артем Дмитрук часто змінює квартири. Так, незадовго до повномасштабного вторгнення він оселився в елітному ЖК "Білий парус" в Одесі. А 2023 року нардеп переїхав у люксовий ЖК "Арк Палас". У його декларації було вказано оренду відразу двох житлових комплексів, але вартості оренди не було вписано.

Майно Василя Петьовки

Народний депутат Василь Петьовка (член депутатської групи "Воля народу") приїжджає на засідання Ради на елітному авто Volkswagen Touareg, якого немає в його декларації.

Нардеп Василь Петьовка

Сам нардеп заявляє, що автомобіль належить його дружині Марині Петьовці, а ціну її він не знає. За словами журналістів, таке авто може коштувати до 90 тисяч доларів.

Авто Василя Петьовки Фото: Скриншот

Журналісти зазначили, що дружина нардепа нібито займається бізнесом, а всі автомобілі сім'ї Петьовки оформляються на її компанію. Загальна сума всіх транспортних засобів, власницею яких офіційно є дружина депутата, становить 650 тисяч доларів.

Зазначимо, що це вже друге розслідування журналістів Bihus.info. Раніше вони звернули увагу на електронні декларації п'ятьох народних обранців: двох — із забороненої партії ОПЗЖ і трьох — від партії "Слуга народу". Фігуранти розслідування від ОПЗЖ — Ігор Кисельов та Олександр Качний. Від партії "Слуга народу" — Богдан Торохтій, Володимир Крейденко та Олег Тарасов.

Нагадаємо, у грудні 2023 року НАЗК відкрило електронні декларації народних депутатів та інших державних службовців. Декларації стали доступними для громадськості, оскільки Європейський Союз вимагав від України продовжувати заходи з боротьби з корупцією.

Нагадуємо, 19 лютого народний депутат і голова комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев заявив, що в Україні, попри війну, зросла кількість мільйонерів. Тим часом у Міністерстві фінансів пояснили, що планують дещо змінити в процедурі сплати податків: хочуть, щоб українці більше уваги звертали на це питання.