Мінкультури і не тільки: ЗМІ назвали міністерства, які можуть ліквідувати

За словами джерела в президентській фракції в Раді, можливе об'єднання Мінагрополітики з Мінекономіки, а водночас відсутність голів Мінкультури та Міністерства молоді та спорту свідчить про те, що ці відомства можуть скоротити.

В уряді України розглядають можливість скорочення Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту. Про це в понеділок, 4 березня, повідомляє hromadske з посиланням на неназване джерело в парламентській фракції "Слуга народу".

"Щодо ймовірного скорочення цих двох відомств наш співрозмовник вказує, що "не дивно", що міністерства не мають керівників. Також джерело додало, що Мінагрополітики можуть злити з Мінекономіки", — зазначають журналісти.

Крім того, за словами джерела, також можливе об'єднання Мінагрополітики з Мінекономіки.

Водночас, як зазначає ЗМІ, представник із "Голосу" стверджує, що скорочень не відбудеться, а джерело з "Європейської солідарності" повідомляє, що обговорення цього питання серед депутатів ще не розпочалося.

В Україні можуть скоротити міністерства

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, виступаючи на пресконференції 4 березня, заявив про бажання скоротити кількість міністерств в уряді на третину, зазначив, що слід скоротити й кількість державних службовців. Кількість міністрів, на його думку, має бути 15-16. Цього року скорочено 20 тисяч державних вакансій.

Нагадаємо, 4 березня Шмигаль заявив, що Україна витратить приблизно 40 мільярдів на дрони й побудує "десятки" заводів. Уряд планує половину коштів, виділених на закупівлю зброї, витратити всередині країни.

Також він заявив, що Кабінет міністрів працює над удосконаленням підходу до бронювання від мобілізації. За його словами, треба врахувати, щоб насамперед були заброньовані люди, які забезпечують життєдіяльність країни, критичні підприємства.