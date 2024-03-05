Різке похолодання в Україні: де випаде сніг та коли вдарять морози

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в деяких регіонах температура може опуститися до -11 градусів. Холоди повернуться в Україну відносно надовго і принесуть з собою мокрий сніг.

В Україні очікується похолодання з морозами та мокрим снігом. Деталями у соцмережах 5 березня поділилась синоптикиня Наталка Діденко.

Погода 6 березня: регіони

Похолодання в Україні очікується вже з 6 березня. Вдень температура буде не вищою за +1…+5°C, тепліше буде лише на Закарпатті та у південних областях — +8…+12°C. Вночі температура опуститься до +3…-3°C.

У західних регіонах 6 березня пройдуть дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці ці опади також очікуються на півночі, окрім Сумської області. У центрі, на сході та півдні сніг і дощ малоймовірні.

"Вітер буде північно-східним, східним, часом із сильними поривами — одягайтеся тепліше", — закликала Діденко.

Погода 6 березня: Київ

Київ також не омине різке похолодання. Вдень 6 березня очікується +1…+3°C. Окрім того, у столиці спостерігатиметься поривчастий північно-східний вітер.

Вночі на 6 березня та вранці може випасти мокрий сніг. Вдень опадів не передбачається.

Чи буде мороз?

Морози прогнозують переважно вночі. Найнижче температура опускатиметься до -3…-6°C, а на північному сході — до -9…-11°C. Вдень очікується від нуля до +5°C, у сонячні дні — +3…+7°C.

Коли буде потепління?

Як запевнила синоптикиня, холодна погода триватиме доволі довго. Перше відчутне потепління буде орієнтовно з 16 березня.

"Проте невелика кількість опадів, прояснення, незначна хмарність дозволять сонцю навіть серед цього найближчого холодного періоду підвищувати температуру повітря до комфортних значень", — зазначила Діденко.

Нагадаємо, 4 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні на третину скоротять кількість міністерств. З його слів, міністрів має бути від 15 до 16.

Також 4 березня у ЗМІ з посиланням на джерело у фракції "Слуга народу" повідомили, які саме міністерства думають ліквідувати.