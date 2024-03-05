У Львові лікарі дістали зі шлунка 7-річної дівчинки два магніти (фото)

Дитині, як вважають лікарі, певним чином пощастило, оскільки ці предмети були склеєні між собою й одним конгломератом впали у шлунок.

Зі шлунка 7-річної дівчинки львівські лікарі дістали два магніти великого діаметра. Про це повідомили у пресслужбі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Facebook.

Мамі вона сама розповіла, що проковтнула магніти. Батьки звернулись у районну лікарню міста Миколаїв, що у Львівській області. Дитині зробили рентгенографію, і скерували у Центр.

Додаткові обстеження визначили точне розташування стороннього тіла, та дізнатись, чи не виникли згодом ускладнення. Лікар-ендоскопіст Олег Кочеркевич переконаний, що певним чином дитині пощастило, оскільки ці предмети були склеєні між собою й одним конгломератом впали у шлунок.

"Під їхньою вагою шлунок опустився до рівня тазових кісток", – розповів фахівець.

З його слів, спочатку візуально вони локалізувались у кишківнику. Згодом пацієнтці провели додаткове рентгенодослідження. Медики визначили, що сторонні тіла ще у шлунку, тож можна видалити їх ендоскопічно.

Олег Кочеркевич наголосив на тому, що пацієнти часто звертаються до медиків для видалення стороннього тіла зі шлунково-кишкового тракту. Трапляються випадки, коли стороннє тіло фіксують у дихальних шляхах. Така локалізація може загрожувати життю та мати більше ускладнень.

Фото: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр

Медики закликали батьків уважніше стежити за дітьми. Якщо дитина щось проковтнула, не намагатись дістати самостійно, не старатись викликати блювоту, а невідкладно звернутись за медичною допомогою.

Нагадаємо, українські хірурги 13 лютого врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів. Лікарі закликають нічого не робити самостійно, якщо дитина щось проковтнула або поперхнулася — потрібно негайно звернутися по медичну допомогу.