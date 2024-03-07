Новий статус англійської мови: нардепка розповіла, для кого з українців стане обов'язковою

За словами народної депутатки Інни Совсун, у державному секторі йтиметься про "найвищу категорію" працівників, яка повинна мати доступ до експертизи англійською мовою та можливість напряму комунікувати з іноземними партнерами.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді прийняти законопроєкт №9432 (про застосування англійської мови в Україні). Згідно із ним пропонується офіційно закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування. Більше деталей про відповідний законопроєкт та людей, яких від буде стосуватися розповіла, народна депутатка фракція "Голос" Інна Совсун в ефірі "Київ24".

За словами нардепки, цей законопроєкт не торкнеться абсолютно всіх держслужбовців України.

"Це те, де є важливі функції, які держава виконує і власне надавачам цих послуг необхідно буде володіти англійською мовою", — наголошує вона.

Чи торкнеться законопроєкт №9432 українських приватних компаній

Як уточнила Совсун, законопроєкт про застосування англійської в Україні не торкнеться приватних компаній, однак вона зауважила, що знання іноземної мови є корисним для розвитку бізнесу середнього й великого розміру.

"Вони (приватні компанії – ред.) також намагаються стимулювати працівників, до того, аби вони володіли англійською", — запевняє народна депутатка.

Про яких держслужбовців йдеться

Також народна депутатка додала, що якщо говорити про державний сектор, то там йтиметься про "найвищу категорію" державних службовців, яка повинна мати доступ до експертизи англійською мовою та можливість напряму комунікувати з іноземними партнерами.

Англійська мова для ЗСУ

За словами Совсун, для Збройних сил України англійська мова носитиме виключно "рекомендаційних характер".

"Для військовослужбовців, до речі, зараз є багато курсів англійської мови і зараз це насправді поширено. Ну, але ми ж розуміємо, що ті, хто зараз на фронті, ті хто в окопах – вони точно не зможуть вивчати англійську мову", — додала вона.

Водночас, у законопроєкті все ж існує кілька посад, яких стосуватиметься вивчення англійської, проте йдеться про "найвищий рівень управління". Рядових військовослужбовців, як уточнила Совсун, це "точно не зачепить".

Нагадаємо, Верховна Рада 22 листопада схвалила в першому читанні проєкт закону про застосування англійської мови в Україні, поданий президентом Володимиром Зеленським.