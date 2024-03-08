Мешканців лівого берега Києва просять закрити вікна та пити більше води: КМДА назвала причину

В адміністрації наголошують, що рівень забрудненості повітря на лівому березі досить високий. Громадянам необхідно виконати низку рекомендацій, щоб убезпечити себе.

У Києві почали фіксувати високий рівень забрудненості повітря. Унаслідок цього влада закликає місцевих жителів і гостей столиці вжити деяких заходів. Про це йдеться в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації 8 березня.

Зазначається, що з самого ранку п'ятниці було зафіксовано, що повітря в столиці забруднене. Якщо на правому березі міста рівень середній, то на лівому — досить високий.

У зв'язку з цим громадянам у деяких районах Києва рекомендують вжити певних заходів, поки ситуація зі станом повітря не стабілізується. Необхідно:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

увімкнути очищувач повітря в приміщенні на максимум, якщо такий є в наявності.

Водночас у Київській міській державній адміністрації додали, що радіаційний фон у Києві перебуває в нормі і приводів для занепокоєння бути не повинно.

На сайті Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату опубліковано спеціальну карту, на якій можна побачити, що показники справді можуть перевищувати норму. Зокрема ситуація на лівому березі гірша, ніж на правому. Відповідно, необхідно вжити перерахованих вище заходів, які рекомендувала столична влада.

В одній із частин Києва високий рівень забрудненості повітря Фото: Скриншот

Нагадаємо, 7 березня повідомлялося, що в Києві відновить роботу ще одна станція метро, яка залишалася закритою з 2022 року через повномасштабну війну. Йдеться про "Дніпро" на "червоній" гілці підземки. Свої двері, як заявила столична влада, вона мала відкрити 8 березня.