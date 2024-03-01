Мешканців Києва закликали закрити вікна та не виходити на вулицю: що сталося (фото)
Тривожну заяву зробили у КМДА, порадивши киянам багато пити та увімкнути очищувачі повітря "на максимум". У столиці погіршилась якість повітря.
У Києві зафіксували погіршення якості повітря. Деталями 1 березня поділилась пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Повідомляється, що станом на ранок 1 березня у столиці спостерігається "тимчасове погіршення якості повітря". Водночас гранично допустимі концентрації речовин, за якими спостерігають, не перевищені.
"Ймовірні причини — пожежі в Київській області та слабкий вітер, через що шкідливі домішки накопичуються у приземному шарі повітря", — зазначили у КМДА.
До покращення ситуації киян закликали:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Пресслужба додала, що стежити за якістю повітря можна онлайн — за посиланням або у мобільному застосунку "Київ Цифровий".
Нагадаємо, вночі на 1 березня в Україні стався землетрус магнітудою 3,6 бала. Епіцентр підземних поштовхів зафіксували у Полтавській області.
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