П'ять порад, як поліпшити якість повітря в будинку

Просте провітрювання не може повністю вирішити проблему очищення повітря. Але кілька простих порад допоможуть вам зробити атмосферу в будинку по-справжньому здоровою.

Related video

Учені та дослідники постійно попереджають, що забруднення повітря небезпечне для здоров'я. Але якщо ми поки що не можемо впоратися з пилом, вихлопними газами та іншими шкідливими домішками на вулиці, то повітря у своєму будинку очистити під силу кожному. Про п'ять доступних способів поліпшення якості повітря розповідає видання NewsYou.

Хороша вентиляція

Вентиляція і кондиціонування повітря в закритому приміщенні гранично важливі. Але навстіж відчинені вікна та двері в центрі галасливого міста — точно не вирішення проблеми.

Природне провітрювання разом із порцією кисню запустить у квартиру велику кількість алергенів, вихлопи, а за дощової погоди ще й вогкість. Найкращим рішенням буде провітрювання в гарну погоду з кондиціонером, обладнаним якісним фільтром.

Кімнатні рослини

Деякі кімнатні рослини добре фільтрують токсини і частинки пилу, що знаходяться в повітрі. Багато кімнатних рослин з легкістю абсорбують амоній, формальдегіди і навіть пари бензину.

Якщо ви вирішите обзавестися зеленими помічниками для очищення повітря у своєму домі, пам'ятайте, що і природним фільтрам потрібне періодичне "техобслуговування". Періодично влаштовуйте своїм рослинам душ і протирайте листя від пилу м'якою вологою тканиною.

Сольові лампи

Ці лампи виробляють іони, які покращують якість повітря в приміщенні. Також вони нейтралізують різні патогени й алергени, які потрапляють у квартиру разом із вуличним повітрям. Крім того, сольові лампи добре вписуються практично в будь-який інтер'єр і створюють затишну обстановку, м'яко освітлюючи кімнату.

Ефірні олії

Ефірні олії деяких рослин знищують або пригнічують ріст 99,96% бактерій, що передаються повітрям. Вони також можуть боротися з вірусами, грибками і цвіллю. Серед найбільш коричних — кориця;

розмарин;

орегано;

грейпфрут;

лимон;

чебрець;

гвоздика;

чайне дерево.

Чищення кондиціонерів

Будь-які фільтри, де б вони не використовувалися, рано чи пізно потребують очищення. Фільтри побутових кондиціонерів не є винятком. Незалежно від того, наскільки часто ви їх використовуєте, в них накопичується пил, в ньому поселяються різні мікроорганізми, а якість фільтрації повітря погіршується. Дуже забруднені фільтри можуть навіть становити небезпеку для здоров'я, поширюючи "мешканців", що оселилися в скупченнях пилу, і збільшуючи ризик розвитку астми.

Очищення кондиціонера необхідно проводити як мінімум раз на рік. Також потрібно регулярно дбати про очищення фільтрів в автомобілях і пилососах.

Нагадаємо, близько 400 тисяч смертей на рік трапляється, бо майже вся Європа дихає токсичним повітрям. Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) показали, що майже 98% населення європейського континенту мешкають у регіонах, де якість повітря більш ніж удвічі гірша за норму.