Пять советов, как улучшить качество воздуха в доме

Простое проветривание не может полностью решить проблему очистки воздуха. Но несколько простых советов помогут вам сделать атмосферу в доме по-настоящему здоровой.

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Ученые и исследователи постоянно предупреждают, что загрязнение воздуха опасно для здоровья. Но если мы пока не можем справиться с пылью, выхлопными газами и другими вредными примесями на улице, то воздух в своем доме очистить под силу каждому. О пяти доступных способах улучшения качества воздуха рассказывает издание NewsYou.

Хорошая вентиляция

Вентиляция и кондиционирование воздуха в закрытом помещении предельно важны. Но настежь открытые окна и двери с центре шумного города – точно не решение проблемы.

Естественное проветривание вместе с порцией кислорода запустит в квартиру большое количество аллергенов, выхлопы, а при дождливой погоде еще и сырость. Лучшим решением будет проветривание в хорошую погоду с кондиционером, оборудованным качественным фильтром.

Комнатные растения

Некоторые комнатные растения хорошо фильтруют токсины и частички пыли, находящиеся в воздухе. Многие комнатные растения с легкостью абсорбируют аммоний, формальдегиды и даже пары бензина.

Если вы решите обзавестись зелеными помощниками для очистки воздуха в своем доме, помните, что и природным фильтрам нужно периодическое "техобслуживание". Периодически устраивайте своим растениям душ и протирайте листья от пыли мягкой влажной тканью.

Солевые лампы

Эти лампы производят ионы, которые улучшают качество воздуха в помещении. Также они нейтрализуют различные патогены и аллергены, которые попадают в квартиру вместе с уличным воздухом. Кроме того, солевые лампы хорошо вписываются практически в любой интерьер и создают уютную обстановку, мягко освещая комнату.

Эфирные масла

Эфирные масла некоторых растений уничтожают или подавляют рост 99,96% передаваемых по воздуху бактерий. Они также могут бороться с вирусами, грибками и плесенью. Среди наиболее корица;

розмарин;

орегано;

грейпфрут;

лимон;

чабрец;

гвоздика;

чайное дерево.

Чистка кондиционеров

Любые фильтры, где бы они не использовались, раньше или позже нуждаются в очистке. Фильтры бытовых кондиционеров не являются исключением. Независимо от того, насколько часто вы их используете, в них скапливается пыль, в ней поселяются различные микроорганизмы, а качество фильтрации воздуха ухудшается. Очень загрязненные фильтры могут даже представлять опасность для здоровья, распространяя "жильцов" поселившихся в скоплениях пыли и увеличивая риск развития астмы.

Очистку кондиционера необходимо проводить как минимум раз в год. Также нужно регулярно заботиться об очистке фильтров а автомобилях и пылесосах.

Напомним, около 400 тысяч смертей в год происходит, потому что почти вся Европа дышит токсичным воздухом. Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показали, что почти 98% населения европейского континента живут в регионах, где качество воздуха более чем в два раза хуже нормы.