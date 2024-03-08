Лікар з Закарпаття "накачував" препаратами та робив інтимні фото пацієнтів, — ЗМІ (фото)

Колега з Іршавської лікарні на Закарпатті застукав на гарячому лікаря, який нібито збиткувався з пацієнтамів. Після цього медичний заклад провів службове розслідування, а "фотографа" звільнили. Поліція Закарпатської області поки що офіційно не коментувала інформацію про "викриття" лікаря.

Лікар Іршавської районної лікарні нібито давав пацієнтам спеціальні препарати і, коли вони втрачали свідомість, робив інтимні фото. Після цього "милувався" фото, встановивши їх як заставку на телефонні номери. Про деталі справи повідомили на порталі "Закарпаття 24".

Про надзвичайну подію розповіли журналісти порталу, деякі подробиці додали ще двоє осіб — юрист Роман Келемен (написав у Facebook) і журналіст Віталій Глагола (написав у Telegram).

Інцидент на Закарпатті — деталі подій у Іршавській лікарні

Журналісти отримали інформацію від неназваного джерела. Вказали, що лікар контактував із пацієнтами, коли вони приходили до нього на діагностику. Під час проведення діагностики їм вводили медичні препарати, які пригнічували самоконтроль, а в деяких випадках призводили до втрати свідомості.

Поки люди перебували в несвідомому стані, чоловік їх роздягав і фотографував. Під час чергової "маніпуляції" в кімнату зайшов колега, який вирішив не приховувати злочин, а діяти. У підсумку, йдеться в статті, медика звільнили з роботи.

Також є реакція поліції — у коментарі виданню "Закарпаття 24" силовики повідомили, що проти медика розпочали кримінальне провадження за ч.1 та 2 ст. 153 — "насильницькі дії сексуального характеру". Максимальне покарання у випадку визнання провини судом — до семи років позбавлення волі. Фігурант перебуває під цілодобовим домашнім арештом, запевнили журналістів правоохоронці.

Порталу "24 канал" представники поліції окремо зазначили, що "фактів зґвалтування не було".

Як діяв фігурант із Іршавської лікарні

Юрист Роман Келемен розповів, що на телефоні лікаря виявили сотні світлин оголених пацієнтів — ідеться саме про чоловіків. Лише в січні 2024 року підозрюваний зробив 260 таких фото. Також вказується, що до поліції звернувся не лише колега, а й пацієнт, відносно якого вчинялося насильство. У лікарні щодо фігуранта провели службове розслідування, пояснив юрист.

Інцидент на Закарпатті — деталі справи лікаря з Іршавської лікарні Фото: Скриншот

Зі свого боку, журналіст Глагола назвав ім'я людини, підозрюваної в сексуальному насильстві. Він також опублікував світлини цієї людини. У поліції імені підозрюваного не називали. Із етичних міркувань Фокус не буде називати ім'я лікаря й оприлюднювати його фото.

Зазначимо, на сторінці Facebook ГУ Нацполіції Закарпаття не розповіли про інцидент в Іршавській лікарні. Фокус опублікує коментарі медичного закладу й фігуранта, якщо будуть відповідні звернення.

Нагадуємо, у березні в ЗМІ розповіли історію чоловіка, якого лікарі випадково позбавили можливості мати дітей. Водночас у Естонії проживає лікар із РФ, який займається лікуванням українських бійців, поранених на фронті.