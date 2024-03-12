В Україні значно зросло число жінок, яким подарували автівку: у ЗМІ назвали причину (фото)

Журналісти допускають, що чоловіки почали масово переписувати свої автівки на дружин через певні законодавчі ініціативи, що передбачають суттєві обмеження у розпорядженні рухомим майном для ухилянтів.

В Україні протягом останнього року різко зросла кількість перереєстрацій автомобілів за договорами дарування — у 2,3 раза. Серед обдарованих — багато жінок, повідомляє сайт розслідувань NGL.media.

Про це свідчать дані Міністерства внутрішніх справ, які фіксують всі ці процеси щомісяця у реєстрі даних щодо транспортних засобів та їх власників.

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За аналізом журналістів, якщо зазвичай щомісяця випадків перереєстрації через процедуру дарування було близько 200, то з літа 2023 року кількість таких операцій почала зростати.

"У грудні кількість таких договорів була майже 500, у січні — перевищила 1000, у лютому — сягнула майже 1300 договорів", — наводить цифри видання.

Крім того, як відзначають журналісти, серед власників автівок після перереєстрації досить вагомою стала частка жінок. Наприклад, у жовтні співвідношення жінки/чоловіки становило 175 проти 110, у листопаді — 157 проти 144, у грудні — вже 361 проти 114.

"А у січні цьогоріч це співвідношення зросло до 865 жінок проти 159 чоловіків. У лютому обдарованих автомобілями жінок стало у шість разів більше, ніж чоловіків", — акцентують журналісти.

Серед автомобілів, які останніми місяцями дарували жінкам найчастіше, — переважно автівки 2007-2018 років випуску, а найпопулярнішими моделями були Volkswagen Passat, Кіа Sportage і Skoda Octavia. Нових автомобілів 2022-2023 років випуску лише вісім десятків.

"Хоча жінкам також дарували вантажівки, тягачі, автовози і навіть автоцистерни", — констатують у виданні.

Журналісти висловили таку гіпотезу: українські чоловіки почали масово переписувати свої автівки на дружин через певні законодавчі ініціативи, що передбачають суттєві обмеження у розпорядженні рухомим майном для чоловіків, що ухиляються від мобілізації. Проте журналісти вважають такі вчинки діями на упередження, бо жоден з таких законопроєктів наразі не став законом.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав у законопроєкті про мобілізацію блокування рахунків ухилянтів.

Нагадаємо, 1 березня член оборонного комітету Федір Веніславський припустив, що штрафи за ухилення від мобілізації можуть зрости.