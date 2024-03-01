Посилення мобілізації: у Раді назвали можливі покарання для ухилянтів

За словами народного депутата Федора Веніславського, профільний комітет обговорює всі санкції, які можуть застосувати для громадян, що ухиляються від служби. Йдеться про блокування рахунків і заборону на водіння.

Related video

В Україні триває розгляд законопроєкту про мобілізацію №10449. У ньому містяться деякі норми, які можуть обмежити права військовозобов'язаних громадян. Мова про тих, хто ухиляється від служби. Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна" поділився деталями з цього приводу.

За його словами, попередньо на засіданні комітету не було підтримано норми, які передбачають арешт банківських рахунків і цінностей, однак на цю тему триватимуть дискусії, хоч і навряд чи вдасться змінити рішення.

"У версії першого читання передбачається, що це має здійснювати адміністративний суд у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства. Але адміністративні суди створювалися для захисту прав громадян від неправомірних дій або рішень органів публічної влади. Тобто теоретично такі обмеження прав людини можуть бути застосовані, але в порядку цивільного судочинства", — заявив Федір Веніславський.

У результаті, продовжує народний депутат, норма про арешт рахунків ухилянтів може не потрапити у фінальний варіант майбутнього закону.

Окремо йшлося про штрафи для тих, хто намагається уникнути служби. Також можуть бути обмежені їхні права на керування автомобілем. Хоч комітет цю норму і підтримав, але остаточне рішення ухвалюватимуть під час фінального розгляду поправок.

"Крім того, можливо, зростуть існуючі штрафи за ухилення від мобілізації. Але це вже питання до правоохоронного комітету, як він розглядатиме посилення санкцій у Кодексі про адміністративні правопорушення в плані відповідальності за невиконання свого обов'язку щодо мобілізації та мобілізаційної підготовки", — продовжив Федір Веніславський.

На запитання про те, коли саме запроваджуватимуть санкції щодо людини, народний депутат відповісти не зміг. Комітет спробує дійти якогось консенсусу вже під час фінального розгляду, тому поки що говорити про це передчасно.

У цьому ж інтерв'ю Федір Веніславський розповів, коли у Верховній Раді можуть затвердити закон про мобілізацію. За словами народного депутата, профільний комітет продовжує розглядати запропонований Кабміном документ і вже наступного тижня почнеться детальне обговорення кожної правки. Є два сценарії, коли вдасться закінчити роботу.