Крім Залужного ще кілька військових можуть стати дипломатами, але є нюанс— Forbes

Кілька військових ЗСУ могли б отримати посаду посла, зокрема, в країнах Африки. Але мають складнощі зі звільненням зі служби через обмежений перелік підстав для звільнення.

Послами України крім ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного можуть стати ще кілька військових. Гальмує це питання проблема з їхнім звільненням. Про це пише з посиланням на власні джерела в Уряді Forbes Ukraine.

Зазначається, що у 2023 році Україна погодила послом в Угорщині викладача та військовослужбовця-добровольця Федора Шандора. Київ отримав згоду Будапешта, але новопризначений посол до цих пір так і не почав виконувати обов’язки. Одна із причин затримки – юридична, оскільки виникли проблеми зі звільненням його з військової служби.

Зазначається, що згідно із законом військових складно звільнити зі служби під час воєнного стану. Це можна зробити лише з 4-х причин — якщо є обвинувальний вирок, за віком, за висновком ВЛК або через сімейні обставини.

"Шандор – не єдиний приклад. Ще кілька військових ЗСУ могли б отримати посаду посла, зокрема, в країнах Африки. Але також мають складнощі зі звільненням зі служби через обмежений перелік підстав", — пише видання.

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"Також вони можуть з власного досвіду доносити до іноземців правду про розв’язану Росією загарбницьку війну", – зазначають у МЗС.

Нагадаємо, що 8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головкома ЗСУ, а вже за місяць його погодили на посла у Лондоні та чекають згоди від Британії.