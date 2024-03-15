За кілька годин після розслідування ЗМІ: Кличко відсторонив директора метро Києва (відео)

У відео журналісти розповіли про статки рідних Віктора Брагінського, а зокрема квартири і земельні ділянки за кілька мільйонів. Мер столиці вважає, що поведінка директора метрополітену "виглядає погано" по відношенню до киян.

Міський голова Києва Віталій Кличко в четвер, 14 березня, оголосив про відсторонення директора столичного метро Віктора Брагінського від виконання обов’язків. Сталося це лише за декілька годин після виходу розслідування журналістів Bihus.info. Про своє рішення мер написав у Telegram.

"Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене…Висновок. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення", — написав Кличко.

Крім того, столичний міський голова додав, що далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus.info, мають займатися правоохоронні органи.

"З філософського: всім в душу не заглянеш. Але, коли тобі брешуть в очі, а за спиною дістають кроликів з капелюха, – виглядає це надто погано. І не тільки по відношенню до мене особисто, а по відношенню до киян", — йдеться у повідомленні.

Розслідування Bihus.info про Брагінського

Зазначимо, у четвер, 14 березня, журналісти Bihus.info опублікували розслідування про Віктора Брагінського, який 10 років очолює столичний метрополітен. Зокрема команда розповіла про майно рідних Брагінського.

За даними журналістів-розслідувачів, на матір-пенсіонерку Брагінського оформлено дві двокімнатні квартири у ЖК White Lines, придбані у січні 2024 року. Повідомляється, що кожна з них коштує від 10 мільйонів гривень, проте жінка відмовилась пояснити, звідки у неї такі гроші.

Крім того, у відео повідомили, що його "не зовсім колишня дружина" Ольга Брагінська придбала двокімнатну квартиру у ЖК "Річмонд" за 3 мільйони гривень. Крім того, жінка володіє ділянкою за $760 тисяч у селищі Козин Київської області.

А також команда Bihus.info з’ясувала, що сестра Брагінського купила в нього "землю з космічною націнкою" за 2 млн грн у Київський області.

На момент публікації матеріалу директор столичного метро Віктор Брагінський не коментував у своїх соцмережах відео розслідувачів та відсторонення від посади.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus оприлюднили відео, у якому повідомили, що ТОВ Kinokit регулярно виграє тендери державного телеканалу "Рада". На таємному мистецькому конкурсі його керівництво обирає компанію, яка за 100 млн гривень на рік робить контент для телемарафону.