Вбивство українки в Німеччині: силовики знайшли немовля загиблої жінки, — ЗМІ (фото)
Маленьку дівчинку, яка народилася лише кілька тижнів тому, знайшли під наглядом двох чоловіків. Їх затримали за підозрою у вбивстві громадянки України.
В Німеччині правоохоронці знайшли 5-тижневу дівчинку, яка зникла після вбивства її матері — 27-річної біженки з України. Немовлям опікувалися двоє чоловіків. Про це повідомляє ВILD.
Дитину українки, вбитої в Німеччині, знайшли живою.
Співробітники поліції з міста Мангейм виявили дівчинку, яка народилася лише кілька тижнів тому, під наглядом двох чоловіків. Чоловіків, у яких знайшли немовля, вже заарештовано — їх підозрюють у вбивстві жінки.
Слід дитини загубився після того, як її матір — 27-річну українку — вбили у місті Хоккенхайм.
Зараз, згідно з заявою поліції, дівчинку відправили до лікарні. Аналіз ДНК підтвердив, що це дочка нещодавно вбитої громадянки України.
Зараз правоохоронці намагаються знайти 51-річну бабусю дівчинки, теж біженку з України. Вона зникла разом із донькою та онукою минулого тижня.
Вбивство українки в Німеччині: що відомо
У Німеччині в районі Баден-Вюртенберг перехожий знайшов тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Вбитою виявилася 27-річна біженка з України, яка місяць тому народила дитину. Її малюк та матір зникли.
Тіло жінки знайшли на військовому пункту пропуску на місцевій річці. Розтин виявив, що українку вбили.
Відомо, що вона жила з маленькою донечкою та своєю 51-річною мамою в будинку для біженців. Обидві жінки зникли минулого понеділка, тоді як тіло 27-річної знайшли у четвер.
Нагадаємо, що у Косові за дивних обставин знайшли мертвою 23-річну українку. Родичі кажуть, що незадовго до смерті Олена телефонувала мамі і говорила, що перебуває на автозаправці. Після смерті у дівчини при собі не виявили ані телефона, ані документів, ані інших особистих речей.