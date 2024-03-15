Вбивство українки в Німеччині: силовики знайшли немовля загиблої жінки, — ЗМІ (фото)

Маленьку дівчинку, яка народилася лише кілька тижнів тому, знайшли під наглядом двох чоловіків. Їх затримали за підозрою у вбивстві громадянки України.

В Німеччині правоохоронці знайшли 5-тижневу дівчинку, яка зникла після вбивства її матері — 27-річної біженки з України. Немовлям опікувалися двоє чоловіків. Про це повідомляє ВILD.

Дитину українки, вбитої в Німеччині, знайшли живою.

Співробітники поліції з міста Мангейм виявили дівчинку, яка народилася лише кілька тижнів тому, під наглядом двох чоловіків. Чоловіків, у яких знайшли немовля, вже заарештовано — їх підозрюють у вбивстві жінки.

Слід дитини загубився після того, як її матір — 27-річну українку — вбили у місті Хоккенхайм.

Зараз, згідно з заявою поліції, дівчинку відправили до лікарні. Аналіз ДНК підтвердив, що це дочка нещодавно вбитої громадянки України.

Зараз правоохоронці намагаються знайти 51-річну бабусю дівчинки, теж біженку з України. Вона зникла разом із донькою та онукою минулого тижня.

Вбивство українки в Німеччині: що відомо

У Німеччині в районі Баден-Вюртенберг перехожий знайшов тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Вбитою виявилася 27-річна біженка з України, яка місяць тому народила дитину. Її малюк та матір зникли.

Донька вбитої українки

Тіло жінки знайшли на військовому пункту пропуску на місцевій річці. Розтин виявив, що українку вбили.

Відомо, що вона жила з маленькою донечкою та своєю 51-річною мамою в будинку для біженців. Обидві жінки зникли минулого понеділка, тоді як тіло 27-річної знайшли у четвер.

51-річна зникла Марина Стеценко

Нагадаємо, що у Косові за дивних обставин знайшли мертвою 23-річну українку. Родичі кажуть, що незадовго до смерті Олена телефонувала мамі і говорила, що перебуває на автозаправці. Після смерті у дівчини при собі не виявили ані телефона, ані документів, ані інших особистих речей.