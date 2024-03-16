"Щоб Україна процвітала": Шмигаль хоче бачити у кожній родині не менше трьох дітей

Прем'єр-міністр зауважив, що зараз всі державні кошти скеровуються на підтримку Сил оборони, а підтримувати фінансово народжуваність в Україні зараз можливо тільки за рахунок залучення коштів від міжнародних партнерів.

В кожній українській родині має бути не менше трьох дітей, для того, щоб Україна мала перспективи. Про це 16 брезня в ефірі телемарафону сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Загалом в кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей, для того, щоб Україна мала прекрасні майбутні перспективи", — сказав він.

За його словами, демографічна ситуація в Україі зараз надзвичайно важка, оскільки через війну країна втратила велику кількість людей — багато загинули, велика кількість виїхала за кордон із дітьми.

Шмигаль зазначив, що демографічна ситуація в Україні надзвичайно важка.

"Понад мільйон українських дітей перебуває за кордоном. Задача – повернути ці сім'ї, повернути цих дітей, а також мотивувати українців народжувати якомога більше діточок, для того, щоби Україна процвітала в своєму мирному майбутньому після нашої перемоги", — сказав прем'єр.

Він додав, що ініціативи щодо збільшення державної допомоги після народження дитини важливі, але мають бути опрацьовані з точки зору джерела фінансування. Денис Шмигаль зауважив, що зараз всі державні кошти скеровуються на підтримку Сил оборони, а підтримувати фінансово народжуваність в Україні зараз можливо тільки за рахунок залучення коштів від міжнародних партнерів.

"Якщо ми зможемо залучати додаткові кошти від партнерів, які будемо відправляти на ці цілі — це буде прекрасно. Будемо працювати з Міністерством фінансів над тим, щоб чимскоріше замотивувати молоді українські сім'ї заводити якомога більше дітей", — сказав він.

Нагадаємо, що унаслідок повномасштабного вторгнення РФ населення України в її кордонах 1991 року скоротилося з 42 до 35 мільйонів. При цьому 6,5 мільйона українських громадян проживають за кордоном.

Раніше Фокус докладно розбирався з демографічною ситуацією, що склалася в Україні. Попри певне уповільнення міграційного процесу, порівняно з першими місяцями війни, українці, як і раніше, більше виїжджають за кордон, ніж повертаються.