"Кричала і просила випустити мене": українки поділились моторошними історіями з Польщі

Українська модель опинилась заблокованою у машині після того, як відмовилась платити 300 злотих замість 20 за 5-хвилинну поїздку від вокзалу. Її історія змусила акторку Катерину Тишкевич згадати, як її ледь не висадили посеред траси через несподівану підтримку з боку полячок.

Українська модель Христина Петрочук розповіла про випадок, який стався з нею у Варшаві, та попередила українок про небезпеку. Про це відомо з її публікації у соцмережах від 17 березня.

Дівчина приїхала на польський вокзал з двома важкими валізами та рюкзаком. Вона планувала викликати службу таксі Uber, але поблизу будівлі помітила купу машин з фішками та наліпками. Поїздка мала зайняти лише не більше п’яти хвилин, тож українка вирішила не чекати та сіла в одне з авто.

З її слів, водив таксист "дуже небезпечно" і одразу почав розпитувати, чи клієнтка не з Києва. Коли машина зупинилась поблизу готелю, він почав вимагати замість домовлених 20 злотих 300. На це Петрочук відповіла, що менше заплатила навіть за свою дорогу з України в Польщу.

"Після цього він починає агресувати й кричати на мене, обзивати ку*вою і різними польськими матами… Я почала казати, що викличу поліцію, бо він не має права так себе зі мною вести й обманювати людей", — згадала постраждала.

Спробувавши вийти з машини, дівчина зрозуміла, що опинилась у пастці. Її валізи залишались у багажнику, а двері були заблоковані. Українка почала стукати у вікно, але перехожі не звертали на це уваги. Тоді таксист почав від’їжджати від готелю зі словами: "Хочеш поліцію? Зараз тобі буде поліція!".

"У мене починають іти сльози, я сильно стукаю у вікно, кричу і прошу його випустити мене. На це він ще більше на мене кричить, обзиває і замахується руками, погрожує вдарити, якщо не замовчу і робить голосніше музику, щоб мене не чули перехожі", — розповіла Петрочук.

Водій зробив велике коло, під час якого продовжував обзивати клієнтку та ображати українців загалом. Повернувшись до готелю, він "викинув" дівчину і її багаж.

Модель пішла до рецепції та подзвонила з готелю в поліцію. Однак, як з’ясувалось, правоохоронці на такі виклики не приїжджають. Потрібно самостійно їхати у відділок, але навіть в такому разі гарантії, що заяву приймуть, немає. Постраждала не поїхала у поліцію, бо боялася знову сідати в таксі.

"Дівчина-українка на рецепції сказала, що в мене мало шансів їм щось довести й пройти до кінця всі бюрократичні нюанси, бо я іноземка. На це вони й розраховують", — передала Петрочук.

З її слів, наступного дня знайома машина стояла на тому ж "найкозирнішому місці" поблизу виходу з вокзалу. Таксист Uber, який віз модель, розповів їй, що така історія — не рідкість.

"Нікому такого не побажаю, бережіть себе і довіряйте тільки перевіреним службам", — додала Петрочук.

Дівчина прикріпила скриншоти понад десятка повідомлень від українок, які самі опинились або чули про подібні ситуації. У коментарях жінки також діляться схожими випадками, які трапилися з ними у Польщі.

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Історія Катерини Тишкевич

Українська акторка Катерина Тишкевич поширила публікацію Петрочук та поділилася власною історією з Польщі. Вона розповіла, що приїхала у Варшаву та мала доїхати до подруги у Вроцлав "місцевим BlaBlaCar".

"Приїхала вкрай роздовбана стара тачка, на задньому сидінні вже були дві місцеві дівчинки, також пасажирки. Водій супернеохайний та грубий, майже ногами впихнув мою валізу в салон до дівчат, багажник був вже забитий", — згадала Тишкевич.

Через 1,5 години поїздки пасажирки почали сперечатися з водієм польською. Акторка припустила, що конфлікт пов’язаний з несправністю автівки. Кожні пів години вони були змушені зупинятись, бо машина глухла.

Однак невдовзі стало зрозуміло, що розмова була про інше. Водій почав "тикати пальцем" у Тишкевич, називаючи її "українською ку*вою" та іншими нецензурними словами.

"Я звернулась до дівчат англійською, і вони пояснили, що той неповажно висловився про Україну й особисто про мене. Задоволений, що мови я не розумію, він сподівався, що польки розділять його погляди. Але вони встали на мій захист, а це його вибісило і зараз він хоче висадити всіх трьох посеред траси", — розповіла акторка.

Ситуація ставала все напруженішою: машина стала ламатися частіше, а в салоні з’явився "дивний звук". Пасажирки почали спілкуватись через телефон та домовились пізніше звернутись у поліцію. Тишкевич попередила подругу, що її можуть висадити посеред траси.

Однак попри агресію водій все ж довіз усіх клієнток до пункту призначення "цілими та неушкодженими". Впродовж дороги він демонстрував "люту ненависть до українців" та звинувачував акторку у Волинській трагедії.

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