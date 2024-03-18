Крім борделю, ніде не побачите: ведуча у Швеції назвала українок повіями

Посольство України у Швеції закликало журналістку публічно перепросити перед українками, на що та відповіла, що їй немає за що просити вибачитися.

У Швеції журналістка Елаф Алі під час ефіру розважальної програми "IFS — invandrare för svenskar" на національному каналі SVT назвала українок повіями. Посольство України у Швеції вимагає від ведучої вибачення. Про це повідомляє "Wonderzine Україна".

"Вони блондинки та блакитноокі, тому ви не помічаєте їхньої присутності, крім як у борделях", — сказала на шоу журналістка.

Посольство України у Швеції відреагувало на коментар журналістки та закликало її публічно попросити вибачення в українкок.

"Вважаємо такі висловлення глибоко образливими й абсолютно неприйнятними, враховуючи обставини повномасштабної російської військової агресії проти України, яка змусила українських жінок рятувати своє життя й життя своїх дітей за кордоном. Закликаємо журналістку Елаф Алі до публічного вибачення, а керівництво каналу SVT — вжити необхідних заходів для унеможливлення подібних ситуацій у майбутньому", — ідеться в повідомленні дипломатичного відомства.

Журналістка прокоментуала, що не бачить того, за що їй треба просити вибачення.

На каналі на слова журналістки та на скандал, який вони викликали серед громадськості, не відреагували.

У мережі також відреагували на слова журналістки. Окремі громадяни Швеції перепросили за слова журналістки.

"Від імені Швеції я хотів би перепросити за цю дурну суку. Тут, у Швеції, переважна більшість (97% за опитуваннями) підтримує Україну. Ця жінка — буквально нікчема, яка намагається привернути увагу, будучи провокаційною", — зазначив один із користувачів.

Крістіна Хілл, відповідальна видавчиня IFS і програмна менеджерка SVT, каже, що ніяк не каратимуть журналістку.

"Ні, звичайно, ми цього не зробимо. Сказане в програмі – це в рамках свободи слова", — сказала вона.

Зрозуміло, що люди відреагували на коментар, сказала Гілл і наголосила, що IFS — це комедійна програма.

"Це програма, яка грає зі стереотипами та національністю, які ми, можливо, не звикли чути у Швеції, і створює гумор із них", — каже вона.

Нагадаємо, що в центрі Варшави зґвалтували 20-річну українку. Вона поверталася додому, коли на неї просто в центрі міста напав незнайомий чоловік. У цей час поруч пройшли кілька людей, і жоден не викликав поліцію.