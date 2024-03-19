Мешканка Львова народила 105-го онука для 87-річної бабусі (фото)

Породілля родом із Рівненщини, вона десята дитина з 13. Пологи відбулися природні, народився хлопчик Павло з вагою у 3460 грамів та зростом 55 сантиметрів, розповіли у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі.

У Львові 46-річна жінка народила 105 онука для 87-річної бабусі. Про це повідомили у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі у Facebook.

"Сьому дитину народила у нашому перинатальному центрі 46-річна мешканка Львова. За словами матері новонародженого, хлопчик став 105 онуком в бабусі!" — йдеться у повідомленні.

Новонароджений хлопчик з мамою Фото: Facebook

Породілля Тамара родом із Рівненщини, в її родині завжди було багато дітей. Зокрема, вона десята дитина з 13, тоді як її мамі 87 років.

У перинатальному центрі зауважили, що пологи в жінки були природні, хлопчик Павло народився на 40-му тижні вагітності з масою тіла в 3460 грамів та зростом 55 сантиметрів.

Новонароджений хлопчик з мамою Фото: Facebook

З пологового Павла та його маму зустріли тато та ще шестеро старших дітей — три брати й три сестри.

Родина приїхала за новонародженою дитиною Фото: Facebook

Нагадаємо, у січні стало відомо, що 24-річна чорношкіра жінка з Туреччини народила дитину-альбіноса з рудим волоссям. Її чоловік також чорношкірий. Родина називає появу такої дитини — справжнім дивом.

У грудні повідомлялося, що молода матір показала свого шестимісячного малюка, який має "аномально" швидкий розвиток. Жінка вважає, що дитина може здаватися старшою через густе волосся.