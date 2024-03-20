З'являться Порт-Аненталь, Шептицький і Матвіїв: в Україні перейменують 5 великих міст

Броварам повернуть правильне написання, а місту Южне на Одещині — історичну назву.

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив рішення про перейменування пʼяти міст та понад сотню сіл і селищ, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови. Про це розповів депутат Верховної ради України, член комітету Роман Лозинський в соцмережі.

Так, комітет вирішив перейменувати наступні українські міста таким чином:

Червоноград (Львівська область) на Шептицький;

Южне (Одеська область) на Порт-Аненталь;

Павлоград (Дніпропетровська область) на Матвіїв;

Синельникове (Дніпропетровська область) на Ріднопілля;

Бровари (Київська область) на Броварі.

Як пояснив Роман Лозинський, Броварам просто повернуть правильне історичне написання, а місту Южне — історичну назву.

Червоноград перейменують на Шептицький на честь митрополита Андрея Шептицького.

Остаточне рішення про перейменування цих міст та сотні українських сіл має ухвалити Верховна Рада шляхом голосування.

Нагадаємо, що 27 лютого 2024 року стало відомо, що окупанти перейменували українські захоплені катери "Аккерман" і "Вишгород". Катери переозброїли і ввели в стрій Чорноморського флоту. Бронекатери проєкту 58155 ввели в склад російського Чорноморського флоту: "Аккерман" став "Разбойником", а "Вишгород" — "Наездником".