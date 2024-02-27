Окупанти перейменували українські захоплені катери "Аккерман" і "Вишгород"

Російські війська захопили Гюрзи-М у 2022 році в Бердянську і Маріуполі. Катери переозброїли і ввели в стрій Чорноморського флоту.

Related video

Росія захопила українські малі броньовано-артилерійські катери (МБАК) в Маріуполі і Бердянську у 2022 році. Зараз вони ввели в стрій Чорноморського флоту "Аккерман" і "Вишгород" під новими назвами. Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на росЗМІ.

Бронекатери проєкту 58155 ввели в склад російського Чорноморського флоту: "Аккерман" став "Разбойником", а "Вишгород" — "Наездником". Відомо, що українські МБАКи окупанти захопили у 2022 році під час окупації Бердянська і Маріуполя. Вони дісталися ворогу неушкодженому. З українських портів їх відправили у Новоросійськ, де їх досліджували російські фахівці.

Ворог переозброїв катери. Замість дистанційно керованих бойових модулів КАУ-30М вони встановили старі 25-мм корабельні установки 2М-3М. Український бойовий модуль мав 30-мм автоматичну гармату 3ТМ-1, 30-мм автоматичний гранатомет КБА-117, кулемет КТ-7,62 і РК "Барʼєр". Окрім цього вони обладнані тепловізійною камерою для виявлення цілей в радіусі 10 км. Найімовірніше, окупанти не можуть обслуговувати вузли українських розробок.

"Разбойник" в складі флоту російської імперії

Зазначається, що "Разбойник" названо на честь вітрильно-гвинтового кліпера часів російської імперії. "Разбойник" брав участь у російсько-японській війні, в якій імперія програла. З кліпера спочатку забрали артустановки для використання на суші, а потім потопили.

Нагадаємо, 28 грудня у РФ показали переозброєні захоплені українські бронекатери МБАК.

1 червня ВМС України отримали катер "Буча" проєкту "Гюрза-М" для операцій на воді.