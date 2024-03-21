Відповідав за забезпечення ЗСУ: колишній топчиновник збагатився на 58 млн від початку вторгнення РФ

За версією слідства, колишній начальник Центрального управління продовольчого забезпечення в Командуванні Сил логістики ЗСУ за період 2022-2023 років придбав 53 земельні ділянки, авто, квартиру в столиці та інше нерухоме майно.

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали колишнього високопосадовця Збройних сил України (ЗСУ), який незаконно збагатився на майже 58 мільйонів гривень. Про це 21 березня повідомили у пресцентрі ДБР.

За даними слідства, колишній начальник Центрального управління продовольчого забезпечення в Командуванні Сил логістики ЗСУ за період 2022-2023 років придбав майно на суму майже 58 мільйонів гривень. Серед активів, які він необґрунтовано придбав, — автомобіль, квартира в столиці, 53 земельні ділянки на території країни та інше нерухоме майно.

Фото: ДБР

Ба більше, як стверджує ДБР, підконтрольні чиновнику підприємства також придбали склад площею 2000 квадратних метрів і єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Фото: ДБР

Підозрюваного вже затримано за обвинуваченням у незаконному збагаченні, відповідно до статті 368-5 КК України. Наразі розглядається питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, в Україні судитимуть колишнього воєнкома із Закарпаття, який змушував солдатів будувати йому маєток. За даними ДБР, на будівництві постійно працювали п'ятеро військовослужбовців. Ще один солдат, домовившись із начальником, замість служби займався бізнесом.

Раніше повідомлялося, що одного з керівників обласного ТЦК і СП у Рівненській області підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад 46 мільйонів гривень. Це сталося після того, як він потрапив у скандал із побиттям підлеглого.