Прикордонник обіцяв виїхати до Німеччини та перейшов на бік РФ, — ДБР (фото)

Підозрюваний називав "терористичними" дії української влади та Сил оборони, які намагалися стримати вторгнення ЗС РФ. Бюро не уточнювало ім'я підозрюваного, однак, за даними медіа, йдеться про майора Олександра Кияшка, який служив у Чернігівському 105-го прикордонному загоні.

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Прикордоннику, який перейшов на бік ворога та брав участь у пропагандистських шоу росіян, оголосили підозру. Про це повідомили у ДБР.

Бюро не називали імені підозрюваного. За інформацією "Української Правди", йдеться про майора Олександра Кияшка, який служив у Чернігівському 105-го прикордонному загоні імені Володимира Великого.

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Наприкінці грудня 2023 року в мережі показали відео сюжету пропагандистського телеканалу "Россия-1". В ньому стверджувалося, що нібито "майор-зв’язківець", який володіє "секретною інформацією", перейшов на бік РФ.

Правоохоронці почали розслідування кримінального провадження за цим фактом. Вони встановили, що прикордонник виїхав наче для відвідування дружини та дитини за межі України до Німеччини. Звідти він не повернувся. Згодом поїхав на територію Росії.

В РФ майор дав інтерв’ю програмі "Вести" (телеканал "Россия-1"), назвавши дії української влади щодо захисту країни від російських військ – терористичними. Зрадник, як йдеться у повідомленні, надав безпосередню допомогу представникам РФ у створенні відповідних умов для виправдування збройної агресії РФ проти України.

Ймовірний підозрюваний у зраді Фото: скрін відео

Йому повідомлено про підозру у дезертирстві та державній зраді. Санкції статей передбачають покарання аж до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що зрадника з "Укренерго" засуджено на 15 років. Він планував залишити без електроенергії 5 областей. Порушник очолював у компанії групу з оптимізації і розрахунку втрат електроенергії. Зловмисник також наводив російські ракети на ключові енергооб’єкти різних українських областей.