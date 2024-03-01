Пограничник обещал уехать в Германию и перешел на сторону РФ, — ГБР (фото)

Подозреваемый называл "террористическими" действия украинской власти и Сил обороны, которые пытались сдержать вторжение ВС РФ. Бюро не уточняло имя подозреваемого, однако, по данным медиа, речь идет о майоре Александре Кияшко, который служил в Черниговском 105-м пограничном отряде.

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Пограничнику, который перешел на сторону врага и участвовал в пропагандистских шоу россиян, объявили подозрение. Об этом сообщили в ГБР.

Бюро не называли имени подозреваемого. По информации "Украинской Правды", речь идет о майоре Александре Кияшко, который служил в Черниговском 105-м пограничном отряде имени Владимира Великого.

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В конце декабря 2023 года в сети показали видео сюжета пропагандистского телеканала "Россия-1". В нем утверждалось, что якобы "майор-связист", который владеет "секретной информацией", перешел на сторону РФ.

Правоохранители начали расследование уголовного производства по данному факту. Они установили, что пограничник выехал как будто для посещения жены и ребенка за пределы Украины в Германию. Оттуда он не вернулся. Впоследствии поехал на территорию России.

В РФ майор дал интервью программе "Вести" (телеканал "Россия-1"), назвав действия украинской власти по защите страны от российских войск — террористическими. Предатель, как говорится в сообщении, оказал непосредственную помощь представителям РФ в создании соответствующих условий для оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины.

Вероятный подозреваемый в измене Фото: скрин видео

Ему сообщено о подозрении в дезертирстве и государственной измене. Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, 14 февраля стало известно, что предатель из "Укрэнерго" осужден на 15 лет. Он планировал оставить без электроэнергии 5 областей. Нарушитель возглавлял в компании группу по оптимизации и расчету потерь электроэнергии. Злоумышленник также наводил российские ракеты на ключевые энергообъекты различных украинских областей.