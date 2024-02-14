Предатель из "Укрэнерго" осужден на 15 лет: планировал обесточить 5 областей, — СБУ

По информации СБУ, агентом ФСБ оказался чиновник местного подразделения "Укрэнерго", который возглавлял в компании группу по оптимизации и расчету потерь электроэнергии.

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Работника компании "Укрэнерго", который был корректировщиком ФСБ РФ, приговорили к 15 годам заключения — пытался обесточить пять областей Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) на официальном телеграм-канале в среду, 14 февраля.

Следователи СБУ благодаря доказательной базе установили, что злоумышленник наводил российские ракеты на ключевые энергообъекты (основные электроподстанции) в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях.

Как отмечается в релизе СБУ, злоумышленник также собирал сведения о последствиях вражеских ударов по энергетической инфраструктуре — уровень повреждений и дальнейшие технологические возможности этих объектов. Как подчеркивают силовики, эти разведданные были нужны оккупантам для подготовки и выполнения новых ракетных ударов для полного обесточивания пяти областей Украины.

Что известно о корректировщике-предателе

По информации спецслужб, агент ФСБ был задержан "на горячем" во время выполнения им вражеского задания. Произошло это в Харькове в июне 2023 года. Предателем оказался чиновник местного подразделения "Укрэнерго", который возглавлял группу по оптимизации и расчету потерь электроэнергии.

По данным следствия, российское ФСБ завербовала злоумышленника еще до начала полномасштабного вторжения РФ, а уже в конце февраля 2022 года определила ему разведывательную задачу. Всю собранную информацию предатель дистанционно передавал в российские спецслужбы через "связного", который находился на временно оккупированной территории — в городе Счастье Луганской области. Коммуницировали они через анонимный чат в мессенджере.

"На основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", — говорится в сообщении СБУ.

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6 января ВС РФ ударили по Покровскому району Донецкой области ракетами С-300. Сообщалось о 8 раненых и поиске детей под завалами.

Фокус в начале февраля писал, что СБУ обнаруживает схроны оккупантов, которые они оставляют для своих диверсантов из числа украинцев.