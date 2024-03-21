"Там був нежить": інженер пояснив, чому про проблеми з метро в Києві не говорили раніше (відео)

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника КП "Київський метрополітен" Віктор Вигівський розказав, що підтоплення на станції метро "Деміївська" фіксувалося від самого початку її будівництва — ще у 2010 році.

У четвер, 21 березня, відбулося перше засідання ТСК з питань дослідження ефективності роботи органів публічної влади Києва щодо закритих станцій "Київського метрополітену". Про це повідомив у Facebook голова ТСК, народний депутат від "Слуги народу", член комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.

У ТСК взяли участь представники центральної влади, місцевої влади та експерти

"Протягом двох годин присутні намагались розібратись у причинах закриття станцій метро ("Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська" та "Деміївська", — ред.), проблематиці руйнації в тунелі київського метрополітену, а головне – що потрібно для того, аби виправити поточний стан речей", — написав Безгін.

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника КП "Київський метрополітен" і головний інженер Віктор Вигівський розказав, що підтоплення на станції метро "Деміївська" фіксувалося від самого початку її будівництва — ще у 2010 році. Тоді проблеми, за його словами, ліквідували.

"Ситуація повторилася у 2019 році, після чого також були виконані всі необхідні роботи з ліквідації. У листопаді 2023 року виявили витікання ґрунтів, через що і закрили перегін", — сказав він.

Вигівський порівняв проблеми, які виникали свого часу на синій гілці столичного метрополітену з нежитем у людини.

"Є питання, які служба може вирішувати сама, виходячи з інструкцій, регламентів і своєї компетенції. Це приблизно схоже на те, якщо у людини нежить, то вона не йде робити рентген, узі, два десятки аналізів. Вона просто звертається до лікаря, визначає певні найпростіші ліки і далі йде займатися роботою. Така сама ситуація і тут. Вона нічим не відрізняється з точки зору змісту по необхідності вжиття заходів … Там був нежить і не було нічого такого, щоб треба було звертатися до лікаря та робити операції. Для чого звертатися до консиліуму, щоб казати полікуйте мені нежить?", — сказав Вигівський.

Вигівський про "нежить у метро" з 9:11

Своєю чергою міський голова Києва Віталій Кличко висловив переконання, що рух метро між станціями "Деміївська" і "Либідська" може бути відновлений до кінця літа 2024 року.

Кошторис ремонту тунелю, за його словами, складає 400 млн гривень. Гроші беруть з резервного фонду бюджету.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року в столиці закрили кілька станцій метро через терміновий ремонт на перегінному тунелі між "Деміївською" та "Либідською". Причина – розгерметизація тунелю та поява тріщин в стінах.

30 січня стало відомо, що між станціями київського метро "Либідська" та "Деміївська" побудують нову ділянку тунелю на заміну аварійній.