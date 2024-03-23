Знайдений на Волині артефакт часів Русі покажуть в Національному музеї історії України (фото)

Зразок мистецтва Київської Русі, зі слів керівника Волинської археологічної експедиції, пов'язаний з визначним храмом Галицько-Волинської держави.

В Національному музеї історії України готуються до презентації унікальної пам’ятки – кам’яної плити з зображенням Святого Дмитра Солунського. Про це у Facebook повідомив Віктор Баюк, керівник Волинської археологічної експедиції.

Він розповів, що співробітники правоохоронних структур на Волині вилучили цей унікальний артефакт. Знахідку мали намір продати, але цим діям запобігли.

Плита уособлює підквадратний камінь-пісковик. Її розміри – 39х41х15,5 см. На ній можна побачити вирізьблене композиційне зображення, в центрі якого іконографічний образ Святого Дмитра в обладунках, зі списом та щитом.

Цей зразок мистецтва Київської Русі, зі слів керівника Волинської археологічної експедиції, пов'язаний з визначним храмом Галицько-Волинської держави. Пам’ятка датується часом давньоруської держави (імовірно серединою ХІІІ ст., до монголо-татарської навали).

До Національного музею історії України вже передали цей унікальний артефакт. Плиту готують до презентації.

Кам'яна плита з зображенням Святого Дмитра Солунського Фото: Віктор Баюк

Віктор Баюк додав, що знахідка направду неймовірна і зробить честь будь-якому музейному закладу України. Плита раніше перебувала в експозиції Кафедрального собору Івана Богослова ХІІ століття у Луцькому замку. Історик висловив вдячність усім причетним до недопущення продажу чи вивезення за кордон цінної пам’ятки.

"Ви зберегли для України неймовірну пам’ятку!" – наголосив він.

Нагадаємо, у листопаді на Волині на місці колишнього німецького госпіталю виявили стародавні знахідки. У старій будівлі біля Свято-Духівського храму ПЦУ у волинському місті Берестечко під час демонтажу стіни виявили металеву плиту з написом івритом. Найімовірніше, плита, якій сотня років, висіла на приміщенні єврейської школи.