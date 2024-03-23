На Тернопільщині під собором знайшли розграбовані поховання багатіїв XVII-XVIII століття (фото)

В підземеллях церкви хоронили заможних людей, меценатів, парафіян храму, жертводавців, які давали кошти на розбудову споруди.

У Кременці під Свято-Миколаївським собором виявили розграбовані поховання заможних мешканців XVII-XVIII століття. Василь Ільчишин, директор Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника, повідомив подробиці "Суспільному".

Він розповів, що цей храм був у користуванні представників московського патріархату майже 200 років. В листопаді минулого року його передали заповіднику.

Історик зазначив, що можна побачити жахливу сцену мародерства: велику кількість одягу і розбиті труни. Під храмом розташоване ціле скупчення кісток із поховань. В підземеллях церкви хоронили найповажніших людей, меценатів, парафіян храму, жертводавців, які давали кошти на розбудову споруди.

"З дитячих поховань навіть здерті натрунні хрести, які могли бути з дорогоцінних металів", – повідомив Ільчишин.

Фахівець наголосив на тому, що планує зафіксувати усі пошкодження та звернутися до правоохоронних структур, бо вважає, що попередні власники порушили законодавство України. З його слів, в 90-х роках минулого століття під час ремонтних робіт до підземелля заходили представники московського патріархату. Вони з’ясували, що це католицькі поховання, але не викликали орган охорони культурної спадщини, як має бути зроблено у випадках виявлення історичних артефактів.

Ірина Скакальська, докторка історичних наук, розповіла, що храм будував чернечий орден францисканців. В описі 1668 року зафіксовано перелічені предмети, які розташовані в костелі. Мимоволі згадуються і ці крипти. У 1832 році цей костел передали православним після невдалого польського повстання російській православній церкві.

Журналісти "Суспільного" намагалися дізнатися подробиці у колишнього настоятеля храму отця Василія Вознюка, звернувшись до нього за коментарем. Він заявив, що не знав про існування крипт.

Нагадаємо, 23 березня стало відомо, що знайдений на Волині артефакт часів Русі покажуть в Національному музеї історії України. Зразок мистецтва Київської Русі, зі слів керівника Волинської археологічної експедиції, пов'язаний з визначним храмом Галицько-Волинської держави.