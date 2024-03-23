У Києві чоловік влаштував стрілянину з балкона на Позняках, — соцмережі (відео)

У столиці чули звуки пострілів біля висотних будинків на Позняках. За подібний вчинок винуватець може отримати до п'яти років тюрми.

Увечері 23 березня невідома особа почала стрілянину посеред житлового кварталу у Позняках на лівобережжі Києва. На місце події прибули поліцейські, щоб зупинити стрілка. Про деталі вечірніх подій у центрі української столиці розповіли у Telegram-каналі "Реальний Київ | Україна".

Перші дописи про інцидент з'явились о 18:28. Вказується що стрілянина сталась на Позняках — місцеві жителі чули постріли.

На опублікованих записах можна побачити подвір'я, оточене багатоповерхівками. На одному з записів можна нарахувати близько п'яти пострілів.

На місце подій прибули представники поліції, — вказується у дописі. Стрільця затримали. Хто він, чому стріляв і чи є постраждалі, у соцмережах інформації немає.

Правоохоронці поки що не коментували інцидент на Позняках. На сторінці Facebook Головного управління Національної поліції міста Києва останній допис стосується спілкування ювенальних поліцейських зі старшокласниками. Також про подію не згадують на сторінці Facebook управління патрульної поліції Києва та сторінці одного з її керівників Олексія Білошицького.

Водночас у Telegram-каналі Поліції Києва описують схожий випадок, який стався у березні 2024 року. У дописі вказано, що у Святошинському районі столиці невідомий чоловік почав стріляти у повітря з балкона п'ятиповерхівки. Якщо суд визнає його вину, то може покарати за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу ("порушення громадського порядку"). Максимальне покарання за стрілянину посеред міста — п'ять років за ґратами.

Інциденти в Києві — деталі

Раніше Фокус розповідав про інші надзвичайні події в Києві, пов'язані зі стрільбою. Наприклад, 3 жовтня 2023 року стався інцидент, у якому брали участь троє військових. Чоловіки відпочивали, розпивали алкоголь, доки у якийсь момент хтось не схопив автомати Калашникова та не почав стріляти. У поліції повідомили, що постраждалі загинули на місці, а підозрюваного незабаром затримали і взяли під варту.

Нагадуємо, 8 березня стало відомо про інцидент на Закарпатті, до якого була причетна ювенальна поліцейська. Правоохоронниця прийшла до навчального закладу і провела низку виховних бесід, на зміст яких поскаржились батьки.