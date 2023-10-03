"Разом випивали": у спецпрокуратурі розкрили деталі вбивства військових у Києві

За версією слідства, п'яні посиденьки в компанії товаришів по службі закінчилися бійкою. Військовий схопив автомат Калашникова й розстріляв двох чоловіків. Йому оголосили про підозру у вбивстві.

Related video

Військовослужбовцю, який у Печерському районі Києва застрелив двох товаришів по службі, повідомили про підозру в умисному вбивстві. Про це у вівторок, 3 жовтня, повідомили в пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

За версією слідства, інцидент трапився в ніч із 2 на 3 жовтня, а не в ніч на неділю, 1 жовтня, як це повідомлялося раніше.

Інцидент стався після закінчення добового чергування в одній із військових частин, розміщеної в столиці. Згідно з проведеним слідством розслідуванням, солдат із цієї військової частини влаштував посиденьки з алкоголем у компанії двох своїх товаришів по службі. Конфлікт, що раптово спалахнув, переріс у бійку, — підозрюваний відкрив стрілянину зі штатної зброї й застрелив своїх товаришів по службі.

Після скоєння злочину, він спробував втекти з місця події, проте був затриманий правоохоронними органами. Під час затримання у нього вилучили автомат Калашникова і патрони до нього.

Підозрюваному було оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство двох або більше осіб. за скоєння цього злочину може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15-и років.

Розстріл військових у Києві — останні новини

Про подвійне вбивство військових стало відомо вранці 3 жовтня. ЗМІ повідомляли, що військових застрелив з автомата двох товаришів по службі, внаслідок чого вони померли на місці.

Затримання військового, який розстріляв двох людей

Приблизно через 2 години після скоєного його затримали правоохоронці. Проводиться слідство.