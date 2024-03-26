У 2024 році з держбюджету витратять на телемарафон понад півмільярда гривень, — Prozorro

Загалом, за підрахунками журналістів, від початку повномасштабного вторгнення виробники контенту для "Єдиних новин" і FreeДом отримали з державного бюджету 1,21 млрд грн.

У березні поточного року Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" підписало кілька угод про виробництво і розповсюдження контенту впродовж 2024 року для програм"Єдині новини #UAразом" і "FreeДом". Загальна сума цих угод становить 568 мільйонів гривень. Про це стало відомо з даних системи "Прозорро".

Згідно з даними видання "Наші гроші", під час повномасштабного вторгнення Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" (ДП "МПІУ") і державний телеканал "Рада" вже виплатили виробникам контенту для марафонів загальну суму в розмірі 1,21 мільярда гривень.

Найбільший контракт на 2024 рік вартістю 190 млн грн отримало ТОВ "Ми — Україна". Фірма з'явилася в телемарафоні наприкінці 2022 року після того, як "Новинна група Україна" Ріната Ахметова здала свою ліцензію державі, а її тележурналісти перейшли на новий телеканал "Ми — Україна". За чиї гроші фінансувався телеканал до отримання першого державного підряду, невідомо. Бенефіціаром нової фірми є Ігор Петренко.

Дані Прозорро

Решту замовлень розподілили між телеканалами, які беруть участь у виготовленні контенту для марафонів "Єдині новини" та "FreeДім", таким чином:

ТОВ "СЛМ Новини" Віктора Пінчука отримало цього року два замовлення на суму близько 190 млн грн. Зокрема 142 млн грн — на "Єдині новини" (по 158 тис. грн на годину) і 48 млн грн - на "FreeДом" (по 90 тис. грн на годину). Минулого року ціни від цієї фірми були на 9% нижчими — 143 тис. грн і 82 тис. грн на годину відповідно.

Дані Прозорро Дані Прозорро

ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" із групи Ігоря Коломойського отримала 139 млн грн на "Єдині новини" (по 155 тис. грн на годину), а Іноземне підприємство "1+1 Продакшн" — 48 млн грн на "FreeДім" (по 92 тис. грн на годину). Минулого року ціни для них були на 9% нижчими — 141 тис. грн. і 84 тис. грн. годину відповідно.

Дані Прозорро Дані Прозорро

Нагадаємо, що в січні у виданні The New Yourk Times писали, що Національний телемарафон "Єдині новини", покликаний протистояти російській дезінформації та піднімати бойовий дух, зазнає критики за те, що малює райдужну картину війни і не готує українців до затяжної війни.

А 13 грудня народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин, голова комітету ВР з питань свободи слова, заявив, що національний телемарафон неефективний, але його нічим замінити.