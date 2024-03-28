"Пенсію через нюдси": телеграм-канал ПФУ спантеличив "дорослою" світлиною (фото)
Оприлюднення фото сідниць керівництво Пенсійного фонду назвало спробою дискредитації, оскільки їхня установа заслуговує на більш креативний підхід.
У ніч проти 28 березня офіційний телеграм-канал Пенсійного фонду України у стрічці опубліковав світлину жіночих сідниці. Пікантне фото спантеличило підписників і підірвало соцмережу. Про це стало відомо завдяки поширенню відповідного скрину в українських пабліках.
Світлину адмін телеграм-каналу згодом видалив, але пробула вона тривалий час, а тим часом українці встили її полайкати і прокоментувати.
Скрин "полуничного" посту Пенсійного фонду України розлетівся в мережі.
Українці поставилися з гумором та розумінням до помилки СММника ПФУ і пожартували з цього приводу.
"Анонс онлайн-чату для пенсіонерів?", "Що, тепер пенсію через нюдси видають?", — пожартували користувачі в коментарях.
У ПФУ заявили, що фото не їхнє, а появу невідомих сідниць в своєму телеграм-каналі назвали "спробою дискредитації ПФУ".
"Сьогодні була спроба дискредитувати роботу Пенсійного фонду України через канал в Telegram. Спробу навряд чи можна назвати вдалою, принаймні діяльність Пенсійного фонду заслуговує на більш креативний підхід. Просимо не шукати в повідомленні, яке поширюється представниками окремих медіа, прихованих сенсів", — написали в ПФУ.
Слід зазначити, що неочікувана "фішка" ССМника ПФУ спрацювала на рейтинги, і кількість підписників телеграм-каналу зросла за пів дня на тисячу користувачів.
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