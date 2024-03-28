Частка чоловіків серед біженців за кордоном зросла вдвічі, — дослідження (інфографіка)

За кордоном у зв'язку з війною Росії проти України перебувають 4,9 млн українців, а в Німеччині та Польщі зафіксовано найбільшу присутність українських громадян.

Частка чоловіків-біженців у інших державах за час повномасштабного вторгнення Росії зросла майже вдвічі — із 17% до 35%. Про це свідчать дані Центру економічної стратегії.

Жінки віком 35—44 років залишаються найбільшою групою біженців. Переважна більшість із них (71%) виїхали за межі України з дітьми.

Частка неповнолітніх українців у інших державах також скоротилася. Показник знизився до 38%, а в травні 2023 року становив 51%.

За кордоном через війну перебувають 4,9 млн українців. У Німеччині (30%) і Польщі (22%) зафіксовано найбільшу їх присутність.

Статево-вікова структура українських біженців Фото: Центр економічної стратегії

Із початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави поза Європою найбільше прийняли українців три країни: США (280 тис. осіб), Велика Британія (253,2 тис.) і Канада (210,2 тис.).

Економічні й демографічні втрати від неповернення біженців Фото: Центр економічної стратегії

Фахівці розрахували, що за різними сценаріями за межами української держави можуть залишитися від 1,4 млн до 2,3 млн українців. Велика кількість держав поступово скорочують витрати на біженців.

Центр економічної стратегії: завдання й діяльність

Центр економічної стратегії (ЦЕС) — неурядовий український дослідницький центр із питань економічної політики, громадська організація. Структура аналізує підтримку реформ в Україні з метою досягнення стабільного та стійкого економічного зростання. Центр здійснює незалежний аналіз найважливіших аспектів державної політики, а також працює над посиленням громадської підтримки реформ.

Нагадаємо, 11 березня опитування показало, скільки біженців у ФРН планують повернутися до України. В Україну минулого року готові були повернутися 21% біженців, тоді як улітку 2022-го цей показник становив 46%.