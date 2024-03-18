"Позбувся їх": британські коміки невдало пожартували про українських біженців (фото)

За словами глядачів, у день, коли 20 українців загинули під час ракетного обстрілу в Одесі, жарти про українських біженців звучать не так уже й смішно.

Related video

Під час благодійного виступу на BBC персонаж Алан Партрідж (якого грає актор Стів Куган) і Підручний Саймон (Sidekick Simon, Тім Кі) перелічували найкраще і найгірше, що суспільство робить для благодійності. Про це повідомляє Expess.

Ведучі поділилися найкращими та найгіршими вчинками британців під час шоу.

Підручний Саймон сказав: "Грант із Брістона розповів, що його найкращим вчинком стало те, що він на рік надав житло українській родині".

На запитання колеги про найгірший вчинок, той відповів: "Вигнав, позбувся їх".

Співрозмовник розсміявся і поділився власною історією: "Чудово, мій друг зробив те саме [надав житло] родині українців. Вони все ще підтримують стосунки, дружать, все ще миють його машини".

Багатьох глядачів обурили такі жарти.

"Цей скетч Алана Партріджа просто жахливий", — написав користувач соцмережі X @marcdavies17

Коментар про жарти Стіва Кугана і Тіма Кі

Коментар про жарти Стіва Кугана і Тіма Кі

"У той день, коли 20 українців загинули внаслідок ракетного обстрілу в Одесі, жарти про українських біженців не такі вже й смішні", — зазначила @Hanya_Dezyk.

Коментар про жарти Стіва Кугана і Тіма Кі

"Скетч Алана Партріджа був жахливий. Особливо дурні коментарі про українських біженців. Не вражений", — прокоментував @kenredsraf.

Коментар про жарти Стіва Кугана і Тіма Кі

"Я ніколи не розумів Алана Партріджа, але сьогодні ввечері це особливо несмішно", — написав користувач @allietaylor68.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України розповів, скільки коштів українські біженці сплатили до бюджету Польщі за два роки.

Також повідомлялося, що українка повернулася через поганий стан квартири у Великій Британії: у будинку "пахло собачою сечею", через щілини в підлозі заходили бродячі тварини.