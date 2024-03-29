В українців на руках понад мільйон одиниць облікованої вогнепальної зброї, – МВС

В Єдиному реєстрі зброї зафіксовано 371 тис. одиниць зброї, якою володіє 256 тисяч фізичних осіб.

Кількість зброї в Україні, яка облікована в Національній поліції перевищує 1 млн одиниць. Подробиці "Українським новинам" повідомив в інтерв'ю Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ.

В Єдиному реєстрі зброї зафіксовано 371 тис. одиниць зброї. Нею володіє 256 тисяч фізичних осіб.

У Єдиному реєстрі вся ця зброя не відображається, тому що інформацію стосовно неї потрібно актуалізувати. На 100% реєстр стане наповненим, коли кожен громадянин зареєструє, або поновить право користування зброєю.

Реєстр повністю стане функціональним — в червні 2026 року. Тоді йому виповниться три роки з моменту створення.

Загалом подано 307 тис. заяв на отримання різних видів дозвільних документів. Тимченко додав, що сьогодні будь-хто може зайти в будь-який магазин, який торгує зброєю. Після придбання зброї безпосередньо в магазині засобами Реєстру можна подати заяву до поліції стосовно реєстрації відповідної зброї.

"Прямо на місці. У магазинів є такий доступ", – пояснив він.

Реєстр зброї в Україні

В Україні з 23 червня 2023 року запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. З того моменту громадяни отримали можливість залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї.

Українці можуть повідомити стосовно зміни місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн. Окрім того, за допомогою сервісу можна отримати інформацію про свою зареєстровану зброю.

Нагадаємо, 29 березня експерт розповів, що під час нічного ракетного удару українські війська збили крилату ракету Х-101 з подвійною бойовою частиною. Вона отримала підготовлені елементи ураження — сталеві фрагменти кубічної форми для підвищення бойової ефективності.