За місяць як за рік: як розвинулося виробництво зброї в Україні під час війни, — AP (фото)

За словами журналістів, зараз 80% оборонної галузі України — це приватні підприємства, хоча рік тому ситуація була протилежною.

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Уряд України намагається активно розвивати вітчизняну оборонну промисловість у надії, що це допоможе змінити ситуацію на фронті. Про це пише Associated Press.

За словами журналістів, 2024 року український уряд заклав у бюджет майже 1,4 мільярда доларів на купівлю і розробку зброї всередині країни. Це у 20 разів більше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії.

Крім того, як повідомляється, більша частина зброї тепер закуповується на приватних заводах. Вони виникають по всій країні і швидко захоплюють галузь, у якій раніше домінували державні компанії.

Як розповів 64-річний Анатолій Кузьмін, який володіє приватним мінометним заводом на заході України, його підприємство виробляє близько 20 тисяч снарядів на місяць. Раніше завод займався виготовленням сільськогосподарської техніки.

Виробництво зброї в Україні Фото: Скриншот

"Я відчуваю, що ми наближаємо нашу країну до перемоги", — сказав він.

Повідомляється, що Кузьмін планує, що в довгостроковій перспективі завод почне виробляти до 100 тисяч снарядів щомісяця.

За словами журналістів, Анатолій Кузьмін — один із багатьох підприємців, які вже перетворюють українську оборонну промисловість. Так, зараз 80% цієї галузі — це приватні підприємства, хоча рік тому ситуація була протилежною. Крім того, це різкий контраст із російською оборонною промисловістю, контрольованою державою.

"Наша мрія — створити завод із виробництва вибухових речовин", — сказав Кузьмін.

Міністр стратегічних галузей України Олександр Камишін заявив, що виробництво мінометних снарядів в Україні збільшилося приблизно в 40 разів, якщо порівнювати з минулим роком. А виробництво боєприпасів для артилерії зросло майже втричі.

Крім того, як повідомляється, також стався бум стартапів з виробництва дронів. Уряд виділив на цю технологію близько 1 мільярда доларів.

Виробництво військової техніки в Україні Фото: Скриншот

"Тепер ми виробляємо за місяць те, що раніше виробляли за рік", — сказав Владислав Бельбас, генеральний директор компанії "Українська бронетехніка".

Крім того, морські безпілотники українського виробництва зарекомендували себе як ефективна зброя проти російського флоту в Чорному морі.

Чи допоможе стрибок ВПК перемогти Росію

Щоправда, як розповів науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб, лондонського аналітичного центру Тревор Тейлор, хоч би якою вражаючою була трансформація оборонного сектору України, у країни немає шансів перемогти Росію без потужної підтримки Заходу

"Україна не здатна виробляти всі боєприпаси, які їй потрібні", — сказав Тейлор.

За його словами, затримка американської допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів дійсно виявляється серйозною перешкодою для перемоги над окупантами.

У матеріалі йдеться про те, що з початку повномасштабної війни уряд України намагається стати ефективнішим, зокрема за рахунок підвищення прозорості процесу укладення контрактів. Але чиновники кажуть, що країні належить пройти довгий шлях. Незадовго до звільнення колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслив цю проблему в статті. Він писав, що оборонний сектор України залишається "підрізаним" через занадто велику кількість правил і відсутність конкуренції.

Раніше повідомлялося, що Rheinmetall отримає від ЄС 130 млн євро для збільшення виробництва боєприпасів. Кошти будуть спрямовані на реалізацію шести проєктів європейських дочірніх підприємств Rheinmetall AG у Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії.