Rheinmetall отримає від ЄС 130 млн євро для збільшення виробництва боєприпасів

Кошти будуть спрямовані на реалізацію шести проєктів європейських дочірніх підприємств Rheinmetall AG у Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії.

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Один з найбільших європейських виробників озброєнь німецький гігант Rheinmetall отримає від ЄС додаткове фінансування для збільшення виробництва артилерійських снарядів. У межах Закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) компанії буде надано субсидію в розмірі 130 млн євро. Про це 26 березня повідомила пресслужба Rheinmetall.

Зазначається, що понад чверть від загальної суми в 500 млн євро, виділеної ЄС у межах ASAP з метою розширення виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів і пороху, буде спрямовано на реалізацію шести проєктів європейських дочірніх підприємств Rheinmetall AG у Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії.

"Ми вдячні, що Європейський союз надав нам довіру як одному з найважливіших європейських постачальників 155-мм боєприпасів, щоб значною мірою врахувати нас у своїй програмі фінансування", — заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

За його словами, важливість потенціалу артилерії складно переоцінити з огляду на досвід бойових дій в Україні. Тому європейським країнам необхідно поповнити запаси артилерійських боєприпасів і оборонні підприємства вже активно працюють над цим.

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Також повідомляється, що німецький гігант нарощує свої виробничі потужності з 2022 року і прагне щорічно виробляти до 1,1 млн артилерійських снарядів до 2027 року. Крім того, починаючи з 2026 року, планується щорічно виробляти до 1,5 млн метальних модульних зарядів і 3000 тонн вибухівки.

Раніше повідомлялося, що німецька компанія Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи, які вироблятимуть снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю. Серед першої виробленої бронетехніки будуть БТР Fuchs і БМП Lynx.