МОЗ недостатньо тисне на фармкомпанії, які не вийшли із РФ – ЗМІ

Деякі міжнародні фармацевтичні компанії, які не вийшли із РФ та своїми податками фінансують російську військову агресію, продовжують працювати на українському фармацевтичному ринку.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко не лише не виконує норми закону про обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території РФ або Білорусі, але й підписує з деякими з них документи про співпрацю, повідомляє РБК-Україна.

За даними видання, без жодних обмежень в Україні продовжують продавати свої ліки компанії KRKA (Словенія), Servier (Франція), Берлін-Хемі (Німеччина), а також частково угорська Gedeon Richter. Жодна з них не вийшла із Росії.

Не дивлячись на те, що на початку широкомасштабного вторгнення міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко звернувся до міжнародних фармкомпаній із закликом ігнорувати Росію, не вести з нею бізнес та не поставляти до неї товари, міністр "не дотиснув" і зрештою позиція МОЗ виявилась непослідовною, йдеться у матеріалі.

"Попри те, що згадані компанії не покинули працювати у терористичній державі, Міністерство охорони здоров’я України навіть не застосувало проти них наявного правового механізму. Законодавчої бази для санкцій спонсорів тероризму в Україні вистачає, але, судячи з усього, бракує політичної волі тиснути на тих, хто веде бізнес в РФ", — наголошується у статті.

Видання нагадує, що у червні 2022 року набули чинності зміни до Закону України "Про лікарські засоби", які дозволили обмежувати обіг лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території РФ або Білорусі. Навіть якщо хоча б один із етапів виробництва фармкомпанія здійснює в цих країнах – Україна має законне право скасувати або скоротити термін дії державної реєстрації таких ліків.

З моменту прийняття закону пройшло уже майже два роки. За цей час обмеження обігу лікарських засобів, пов’язаних з РФ, було застосоване лише проти угорської компанії "Гедеон Ріхтер". Комісія МОЗ припинила дію реєстраційних посвідчень на 35 препаратів цієї компанії.

Як зазначається в матеріалі, щодо решти компаній, то Міністерство охорони здоров’я України на чолі з Ляшком навіть посилює співпрацю із ними.

Так, непослідовність міністра Ляшка найчіткіше проявилась у кейсі із "Серв’є". На початку широкомасштабного вторгнення міністр казав фармацевтичним компаніям, що не може бути ніяких таємних змов з військовими злочинцями, але уже в травні 2023-го Ляшко підписав із фондом "Меценат Серв’є" Меморандум про взаєморозуміння. Компанія, яка заробляє в РФ і платить там податки, обіцяла вкластись в амбулаторію у Чернігові та медцентр у Броварах.

За приблизними підрахунками, за річну суму податків від згаданих чотирьох компаній РФ могла б виготовити 320 ракет Х-22.