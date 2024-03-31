Зародився з осколка снаряда біля ліжка дитини: в Ірпені відкрили монумент "Воля" (фото)

Цей монумент є суспільним пам'ятником, артефактом війни. Підтвердженням правдивості спогадів жителів, свідченням того жаху, який вони пережили.

В Ірпені до другої річниці визволення міста відкрили пам'ятник "Воля" із залишків снарядів. Про це повідомляє медіа "Суспільне".

У монументі "Воля" зібрали майже дві тонни боєприпасів із Київської області. Більшість з Ірпеня та Бучанського району. Також є залишки мін і ракет із Макарова та Бородянки.

Це символічне перетворення знаряддя руйнівної сили на монумент стійкості та непокори. Яким би страшним не був цей метал, його завжди замало, щоб нашу волю зламати", — заявив перший заступник міського голови Ірпеня Андрій Кравчук під час відкриття монумента.

Ідея створення зародилася з одного уламка ворожого снаряда, який ініціатор проєкту знайшов біля ліжка свого сина. Форма монумента асоціюється з кубом ущільненого, пекельного сміття. Добровільні формування територіальної громади, ЗСУ та місцеві жителі протистояли та "здавили" це смертоносне залізо.

"Цієї зброї, яка сиплеться на голови наших людей, буде все одно замало, щоб зламати нашу волю", — розповів Михайло Огерук.

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року в Києві встановили пам'ятник Мацієвському, якого стратили за фразу "Слава Україні". За словами скульптора Олега Цьося, найскладніше було робити погляд, тому що починаєш переживати і багато думати про те, що сталося. Монумент одягли в особисту форму загиблого героя.

А на початку липня 2023 року в Бучі відкрили меморіал жертвам ЗС РФ. Пам'ятну інсталяцію з іменами закатованих і вбитих українців встановили в місті під час підготовки до концерту-реквієму "Об'єднані заради перемоги".