Пил з Сахари та зниження температури: синоптикиня розповіла, до чого готуватись українцям

Наталка Діденко попередила, що вже найближчими днями в Україну прийде похолодання. Окрім того, можливе ускладнення самопочуття через "відголос" бурі у далекій пустелі.

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла про переміщення пилу з Сахари Європою та похолодання в Україні. Про це відомо з її публікації у соцмережах.

Про пил з Сахари

Експертка попередила, що пил, який переміщується з районів пустелі Сахара, вже охопив значну частину Європи та добирається до України.

"Наше запилення повітря — це відголос справді піщаної далекої бурі. Проте називати це пиловою бурею саме в Україні не поспішайте", — зазначила вона.

Діденко пояснила, що пилова буря — це коли сильний вітер пересушує ґрунт та ганяє масштабними просторами пил. Через це погіршується видимість, тьмяніє небо та важко дихати.

В Україні найчастіше такі бурі фіксують на півдні та південному сході. Нині атмосфера перенесла пил з Сахари на інші території, і він може поширитись на значну частину країни вже "найближчим часом".

"Тому подбайте про зволоження помешкань, людям із проблемами дихання — особливо обережно, вікна відкривайте дозовано", — порадила синоптикиня.

Про похолодання в Україні

2 квітня на заході очікується дощ, місцями грозами. Температура знизиться до +14-19 градусів. У решті регіонах опадів не передбачається, а стовпчики термометрів фіксуватимуть +20-25 градусів.

Також 2 квітня буде сильний вітер, пориви південні та південно-західні можливі до штормових — до 15-20 метрів за секунду. У Києві також очікується вітряна погода — сильний південний вітер до штормових поривів 15-20 метрів за секунду.

Не виключене погіршення видимості та ускладнення самопочуття через пил з Сахари. Ввечері в столиці місцями пройде незначний дощ, часом із грозою.

Максимальна температура 2 квітня очікується +24 градусів. Однак вже з наступного дня почнеться похолодання. Протягом 3-5 квітня температура повітря знизиться.

Нагадаємо, Метеорологічна станція Бориспіль попередила про суттєве погіршення якості повітря через пил з Сахари. Його вже зафіксували у Прикарпатті.

У Києві посилили наряди поліції, які патрулюють місто. Правоохоронці діятимуть у місцях скупчення людей — театрах, станціях метро, вокзалах тощо.