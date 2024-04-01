Від +28 до -3 градусів та грози: яких аномалій очікувати від погоди у перший тиждень квітня

Початок квітня має порадувати аномальним теплом, але місцями очікуються дощі з грозами. Посеред тижня українці відчують похолодання і місцями навіть заморозки, але невдовзі знову запанує весна.

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Кандидат географічних наук та метеоролог Ігор Кібальчич спрогнозував, якою буде погода в Україні у перший тиждень квітня. Про це відомо з публікації на сайті Meteoprog.

Експерт розповів, що початок квітня має порадувати українців аномальним теплом завдяки південно-західним вітрам, які принесуть повітря з Балкан та Середземномор’я. Подекуди пройдуть дощі з грозами, а згодом короткочасно похолодає.

Прогноз погоди на тиждень 1-7 квітня

Понеділок, 1 квітня, в Україні буде теплим, а подекуди навіть спекотним днем. На заході та вдень на півночі подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі з окремими грозами. В інших регіонах опадів не передбачається. Температура вдень становитиме +20…+25°C, на заході та місцями на півдні — +22…+27°C.

У вівторок, 2 квітня, на заході очікуються опади. Вночі можливий невеликий дощ, а вдень — короткочасні дощі та місцями грози. У Карпатах окрім дощу може випасти мокрий сніг. У решті областей має бути сухо.

Вдень прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. Вночі температура опуститься до +8…+13°C, на заході й півдні місцями до +14…+15°C. Однак вдень стовпчики термометрів знову фіксуватимуть майже спеку: +27…+28°C місцями на півдні й у Криму та +21…+26°C на решті території. Найхолодніше буде на крайньому заході — +13…+18°C.

У середу, 3 квітня, на заході та півночі, а вдень і на сході, пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. В інших регіонах опадів не передбачається. У західних та північних областях місцями будуть пориви вітру — 15-20 м/с.

Вночі температура становитиме +4…+9°C, на півдні й сході буде дещо тепліше — +7…+12°C. Вдень очікується +14…+19°C, а у південно-східній частині України — +18…+23°C.

У четвер, 4 квітня, можливі невеликі дощі на півночі, вдень також у Карпатах та на Закарпатті. На решті території день має пройти без істотних опадів.

Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть +5…+10°C, на заході — +1…+6°C. Вдень потеплішає до +10…+15°C, на півдні та сході — до +16…+21°C, у північних областях — до +4…+9°C.

У п'ятницю, 5 квітня, на заході, півночі та вдень місцями у центрі прогнозують невеликі дощі. Вночі температура опуститься до +3…+8°C, на півночі місцями можливі заморозки — 0…-3°C. Вдень повітря прогріється до +13…+18°C, на півдні та в Криму — до +17…+22°C.

У суботу, 6 квітня, у більшості регіонів (окрім південних та місцями центральних) пройдуть невеликі дощі та можливі грози. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть +5…+10°C, а вдень — +13…+18°C, на заході й півдні — +18…+23°C.

У неділю, 7 квітня, опадів в Україні не передбачається. Температура вночі становитиме +6…+11°C, а вдень підвищиться до +18…+23°C. У західних областях останній день тижня буде дещо теплішим — місцями очікується +24…+26°C.

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