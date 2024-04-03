Юристи пояснили, за яких умов жінкам заборонять виїзд з України

Чинне законодавство передбачає декілька чітких підстав для обмеження виїзду жінок за межі України.

Фахівці "Юридичного порадника для ВПО" пояснили, у яких випадках жінок можуть не випускати за межі держави. У Facebook вони повідомили подробиці дії норм закону "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".

У 2024 році право на виїзд обмежене для чоловіків. Норми законодавства мають й чіткі підстави для обмеження виїзду жінок, зокрема:

Обізнані з інформацією, яка становить державну таємницю, — до закінчення терміну дії відповідних обмежень;

Якщо вони під адміністративним наглядом Національної поліції — до припинення нагляду;

У разі, якщо, застосовано запобіжний захід, за умовами якого заборонено виїжджати за межі держави, — до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;

Ухиляються від виконання зобов’язань, покладених на них рішенням судової інстанції або постановою інших органів;

Засуджені за вчинення кримінального правопорушення;

Норми законодавства діють також щодо керівників юридичних осіб або постійного представництва нерезидента, що не виконує податкові зобовʼязання та має податковий борг, що перевищує 1 мільйон грн.

Законодавство також передбачає заборону на виїзд з України, якщо жінка є військовозобов'язаною. Це стосується тих, хто не має відповідних документів, що підтверджують наявність відстрочки від призову.

Нагадаємо, 1 лютого стало відомо, кому з жінок тепер заборонено виїжджати за кордон. Резонансна заборона на виїзд за межі країни стосується не лише топчиновників, а й кількох сотень тисяч українських громадян, зокрема й жінок.