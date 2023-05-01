Проєкт Kryl: що відомо про польській аналог САУ "Богдана" та чи є в нього шанси на життя

Польська армія ще у 2011 році почала розробку колісної САУ, однак на її шляху постійно траплялися перешкоди. Подекуди ці перешкоди створювали самі військові, бо одна вимога суперечила іншій.

Польська компанія Huta Stalowa Wola SA (HSW WA) з 2011 року бере участь у проєкті Міноборони на створення 155-мм САУ на колісному шасі. Однак за 12 років поляки так і не отримали власної колісної гаубиці. Про це повідомляє Defence 24.

Kryl та постійні перенесення

Виробник Huta Stalowa Wola успішно розробив та виготовляє САУ Krab. Однак програма по створенню колісної самохідної артустановки не така успішна. Інформація про польську розробку суперечлива. За першочерговим планом консорціуму на чолі з HSW WA колісну САУ мали розробити ще до грудня 2015 року, а потім до 2018 року. Планувалось придбати 7 дивізіонів Kryl.

САУ Kryl мала мати дальність стрільби до 40 км

Як виявилось, військові були дуже вибагливими до проєкту Kryl. Іноді доходило до того, що одна вимога суперечила іншій, бо планувалося її транспортувати на літаках С-130. Тому перший прототип через обмеження по вазі у 19 тонн був без балістичного компʼютера, броньованої кабіни та без автомата заряджання. Це мали компенсувати мобільністю, бо машина мала двигун на 326 кінських сил.

Після презентації у 2015 році Kryl почали всі критикувати за дивну зовнішність, дефекти та низку інших недоліків. Через це військові навіть припинили внутрішні випробування САУ. Лише у 2020 після ряду змін Kryl знову почали тестувати в армії. Однак і з цим були проблеми, які призвели до того, що дослідницько-конструкторські роботи продовжили до 2022 року.

Kryl критикували за некрасиву форму кузова

Через чисельні проблеми у 2021 Міноборони Польщі вирішило, що треба довести розробку до кінця, але потім підписати контракт на нові розробки, що означало повний крах Kryl. У чинному вигляді САУ не була потрібна Збройним силам, які не виконують експедиційних місій з літаками С-130.

Чи є майбутнє у проєкту Kryl

У виданні зазначають, що в Міноборони Польщі і досі хочуть мати колісну 155-мм САУ, з характеристиками, як у гусеничної Krab.

"Ми аналізуємо, який це може бути клас шасі, можливо, це буде 8х8, а не 6х6, як було раніше. Наш досвід показує, що це має бути гаубиця, в якій буде зменшено кількість екіпажу, тому треба інтегрувати автомат заряджання. Це задає напрямок роботи", — заявив генеральний директор HSW SA Бартомієй Зайонц ще у вересні 2021 року.

САУ Kryl на випробуваннях

Буде створено умовний проєкт Kryl 2.0 з новим шасі, значною уніфікацією з Krab, а також з урахуванням набутого досвіду під час розробки попередньої САУ.

Нагадаємо, 22 лютого в Україні представили оновлену САУ "Богдана", яка отримає одразу три варіанти для бази від КрАЗ, Tatra та MAN.