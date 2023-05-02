Банкет окупантів у Токмаку: ЗСУ влучили "Хаймарсами" в епіцентр гулянки, — Андрющенко

Першотравневий банкет гуляли співробітники ФСБ, МВД та і декілька паспортисток-колаборанток. Окупаційна влада, зі свого боку, повідомляє про загибель цивільних.

В окупованому місті Токмак Запорізької області під час святкування окупантами Дня солідарності трудящих у місцевому кафе, по будівлі закладу "прилетіло". Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"В кафе "Лагуна" у Токмаку першотравневий банкет гуляли ФСБвці, МВДшники і декілька паспортисток-колаборанток. Генерал Черешня зі старшим солдатом Цибулею дивилися на цю мр*зоту, а потім передали координати місця гулянки окупантів друзям з кнопкою від "Хаймарсу". Відпрацьовано ще було одразу декілька місць базування окупантів", — написав Андрющенко.

У російських телеграм-каналах вибухи підтверджують, але про те, куди саме були влучання, замовчують, натомість наголошують на тому, що постраждали цивільні.

"ЗСУ обстріляли Токмак — попередньо, двоє мирних жителів загинули. Пошкодження отримали кілька житлових будинків, в одному з них почалася пожежа, повідомили в оперативних службах", — йдеться в публікації.

Офіційних коментарів від Генштабу з приводу "банкету" окупантів у Токмаку поки що немає.

Нагадаємо, що 30 квітня в окупованому Бердянську та Мелітополі Запорізької області в місцях розташування російських окупантів прогриміли гучні вибухи.

Також раніше повідомлялося, що російські окупанти у Запорізькій області вирішили не втікати від контрнаступу, а плисти. Через це вони почали забирати човни у місцевих рибалок.