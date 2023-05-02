З'їв "Роллтон" і заклав 10 кг тротилу: у РФ встановили підривника колії на Брянщині (фото)

Причетним до диверсії на залізниці в РФ вважають велосипедиста "у чорному", який проїздив поруч з місцем вибуху. Його оголошено у розшук.

У Брянській області невідомі заклали 10 кг тротилу, щоб знищити залізничне полотно. Вибухівку встановили у трьох місцях. Про це повідомляє Вaza.

За повідомленням росЗМІ, на поїзді, який підірвався на залізниці, було виявлено три точки контакту. Потужність основного вибуху склала 10 кг у тротиловому еквіваленті. Два інших були потужністю приблизно по 200 грамів у тротиловому еквіваленті.

"За 100 метрів від вибуху знайшли 2 недопалки, 2 пачки від цигарок, порожня банка з-під пива і пакування від супу швидкого приготування "Роллтон". Також там лежали фрагмент обгорілої електропроводки та мідні фрагменти проводів", — повідомляють російські ЗМІ.

Вибухом, на місці якого утворилася вирва завглибшки 2,5 метри та 1,5 метра у діаметрі, було зруйновано 6 метрів колії та 4 бетонні шпали. Крім того, зійшов з рейок двосекційний теплотяг і 5 вагонів. Теплотяг та 4 вагони згоріли.

В результаті НП стався витік дизельного пального, яке перевозив потяг — близько 12 тонн.

За даними "Бази" спецслужби вже встановили прикмети підозрюваного у підриві залізничного полотна в Брянській області і навіть склали його фоторобот. У диверсії підозрюють чоловіка, одягненого у чорне, якому близько 40 років, зростом близько 170 сантиметрів. При собі він мав чорний рюкзак і пересувався велосипедом.

Як повідомляють росЗМІ, прикмети диверсанта надав очевидець підриву, який розповів, що, почувши вибух на залізниці, кинувся на допомогу, а в цей час побачив людину на велосипеді, одягнену в усе чорне з чорним рюкзаком. На запитання, як він тут опинився, чоловік відповів, що хотів скоротити дорогу і поїхав.

Нагадаємо, що у Брянській області 1 травня сталася диверсія. Невідомі підірвали залізничну колію, через що зійшов з рейок вантажний потяг.

Того ж дня у Ленінградській області невідомі підірвали електроопору, через що зникло світло у користувачів Ленінградської АЕС.