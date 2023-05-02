ЗСУ відбили штурми окупантів під Авдіївкою та Мар'їнкою і знищили ворожу роту, — Тарнавський

Російські окупанти впродовж минулої доби 18 разів атакували позиції ЗСУ на Таврійському напрямку, застосовували авіацію, важку артилерію та техніку.

На Донеччині російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Для штурмів позицій ЗСУ ворог використовує тактичну та армійську авіацію, танки та РСЗВ. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Протягом минулої доби росіяни 18 разів атакували наші позиції. Успіху не мали – відійшли. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 690 вогневих завдань. Йдеться, як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти", — повідомив командувач.

Він додав, що за минулу добу Сили оборони на Таврійському напрямку "демілітаризували" ворожий танк, 1 БпЛА "Supercam", міномет калібру 82 мм та склад з боєприпасами.

Нагадаємо, що в окупованому Токмаку ЗСУ "хаймарснули" кафе "Лагуна", де окупанти святкували Міжнародний день трудящих. Відомо, що в гулянці брали участь співробітники ФСБ, окупаційного "МВС" та колаборанти.

Також в ЗСУ 1 травня повідомили, скільки російських окупантів воює у Бахмуті. Кількість росіян складає там більше, ніж армія Чехії чи Угорщини.