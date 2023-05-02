ЗСУ показали наслідки ударів ворожої авіації у Бахмуті (відео)

На відео можна побачити значні руйнування, які залишаються внаслідок застосування бойових літаків РФ.

Російські війська намагаються застосувати авіацію у Бахмуті. Наслідки ворожих атак показали українські захисники, повідомив 2 травня у Telegram військовий оглядач Роман Бочкала.

На відео можна побачити значні руйнування, які залишаються внаслідок застосування бойових літаків. Один з бійців зазначив, що такі вирви здатні утворитися після вибухів від авіабомб.

Депутат та член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді Юрій Мисягін у Telegram також прокоментував ситуацію у Бахмуті. Він 2 травня показав відео, на якому можна побачити регулярні потужні обстріли.

"Фортеця Бахмут", – заявив він.

Нардеп розповів, що російська армія продовжує знищувати те, що залишилося у місті. Українські воїни й надалі тримають оборону та інколи контратакують.

Ситуація у Бахмуті від Генштабу ЗСУ

У вечірньому звіті Генштабу Збройних сил України йдеться про те, що ворог й надалі зосереджує зусилля на захопленні Бахмута. Війська загарбників протягом доби вели безрезультативні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Предтечине. Від ворожих обстрілів, окрім Бахмута, постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Новомаркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Предтечине, Диліївка та Південне Донецької області. На Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворожі війська також намагаються прорвати позиції українських захисників.

Нагадаємо, українські захисники показали влучання ворожої артилерії у Бахмуті. На відео можна побачити постріл з протитанкового комплексу. Згодом артилерія РФ завдає ударів по подвір'ях будинків. Також російські загарбники влучили у багатоповерхівку. Місто на Донеччині фактично перестало існувати, адже усі будівлі, споруди та комунікації знищені внаслідок регулярних ударів та обстрілів російських окупантів.