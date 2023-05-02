У центрі Севастополя пролунали чотири гучні вибухи: що відомо (фото)

Відомо, що гучний вибух пролунав з боку центру. За словами місцевих колаборантів, робота ППО була пов'язана з тренуваннями загарбників.

2 травня у Севастополі в Криму пролунали вибухи. Про це написали у соцмережах.

В окупованому місті почули щонайменше чотири вибухи. За словами авторів контенту, гучний звук лунав з боку центра.

Повідомлення у місцевому телеграм-каналі від 2 травня Фото: скріншот

Вибухи в Севастополі: пояснення окупантів

Вибухи вже пояснив представник окупаційної влади Михайло Развожаєв. Він повідомив у соцмережах, що звуки пов’язані з тренуваннями протиповітряної оборони та роботою протипідводно-диверсійної оборони.

"Гучні звуки у центрі міста — це профілактична робота в рамках ППДО та тренування наших систем ППО", — написав Развожаєв.

Нагадаємо, правозахисник Ескендер Барієв розповів, як атаки на Севастополь та пожежа на нафтобазі вплинули на росіян. За його словами, знищення 10 резервуарів з нафтопродуктами стало чітким посланням для окупантів, що варто тікати.

2 травня у соцмережах повідомили про арешт в окупованій Ялті підлітка, що заявив про підтримку України. Хлопця доставили у відділення поліції та змусили просити вибачення перед громадянами РФ.

Вчора, 1 травня, також писали про вибухи та роботу ППО на окупованому півострові. За словами очевидців, вибухи лунали у Євпаторії та селі Заозерне. Голова окупаційної адміністрації Криму заявив, що сили ППО ЗС РФ збили безпілотник.