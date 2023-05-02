Занепокоєні розмови і черги на виїзд: як вибухи в Севастополі вплинули на росіян у Криму

Атака БпЛА на нафтобазу в Севастополі, за словами правозахисника Ескандера Барієва, значно вплинула на психологічний стан росіян. Через це на виїзді з півострова утворилися черги й активізувалися розмови, що в Криму стає небезпечно.

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Росіяни занепокоїлися через атаки на Севастополь і не почуваються на окупованому півострові так безпечно, як було раніше. Пожежа на нафтобазі та польоти БпЛА вплинули на психологічний стан окупантів. Про це в ефірі 24 каналу повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу, правозахисник Ескендер Барієв.

Так, 29 квітня в окупованому Севастополі сталася масштабна пожежа на нафтобазі поблизу Козачої Бухти, яка знищила понад 10 резервуарів з нафтопродуктами загальною місткістю 40 тисяч тонн. Це стало свого роду чітким посланням для росіян, які незаконно оселилися в Криму, що треба тікати.

"Спершу росіяни казали, що там некондиційне паливо і його треба утилізувати. Говорили, що це — не українські дрони і не українці в принципі, а офіцери НАТО. Але ми маємо результат і він важливий для нас. Оскільки це — найбільша база, яка дає паливо до військових російських кораблів", – сказав правозахисник.

За словами правозахисника, напередодні окупанти навіть створили робочу групу, яка має займатися контролем радіочастот на території Криму, щоб більше контролювати БПлА.

"Це — додаткове посилання для окупантів, що краще своєчасно виїхати з Криму, тому що він буде звільнений і стане сакральним місцем за допомогою якого буде зруйнований путінський режим і путінська Росія",– додав він.

Що стосується туристичного сезону, додав захисник, то на нього у Криму ніхто не чекає. Більшість росіян планують замість Криму цього року поїхати до Краснодарського краю, оскільки на півострові зараз стало небезпечно.

Нагадаємо, що після ударів по Севастополю окупанти терміново заходилися впорядковувати поромну переправу до РФ.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що паливо на нафтобазі у Севастополі призначалося для потреб Чорноморського флоту РФ, а вибухи є божою карою за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей.